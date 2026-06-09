המגזר החרדי כולו יושב על חבית חומר נפץ, ולרוע המזל, מי שמחזיקים בגפרורים אלו שוטרי משטרת ישראל שכל קשר בינם לבין שפיות הינו מקרי בהחלט. האלימות הברברית בתוככי ישיבת אור ישראל - הם עדות לכך שהאזור דליק במיוחד, והתירוץ של המשטרה " חיפשנו נעדר בסיכון" הוא עדות לרפיסות מוחם של שוטרי משטרת ישראל.

ואם כל זאת לא הספיק - 3 תלמידי ישיבת "בית מאיר" בבני ברק נעצרו בשעות אחה"צ במחסום המשטרתי בכניסה לעיר אילת, בעת שהיו בדרכם "לרכוש עגלה ללא מע"מ" - כך לדבריהם. המעצר בוצע לאחר שבבדיקת מסמכים שגרתית במחסום עלה כי שלושת הבחורים הלומדים ב"קיבוץ" של הישיבה - מוגדרים כעריקים או דרושים לחקירה על רקע אי התייצבות ממושכת בלשכות הגיוס. בסופו של דבר, האברך ובחור נוסף שהיה עמו שוחרר, בעוד בחור נוסף שנעצר איתם, יועבר ככל הנראה לכלא צבאי.

האירוע הזה מצטרף לאירוע נוסף שהתרחש הבוקר בכביש 1 בכניסה לשכונת רמת שלמה בירושלים. עוברי אורח הבחינו בשוטר שעצר אברך, ומאות נהרו לזירה בתוך דקות. רק בשיאה של ההפגנה הספונטנית, התברר שמדובר בדו"ח תנועה שגרתי שהסתיים ללא מעצר האברך. כל הפרטים מכל הזירות והאירועים הסוערים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

ב'פלג הירושלמי' נערכים למשפטו של תלמיד ישיבת מעלות התורה דוד פטרוף - בנו של רה"י הרב יוסי פטרוף שנעצר לפני למעלה משבוע וחצי עם חבר נוסף בעת שעצרו טרמפים בכביש 6. הוועדה להצלת עולם התורה נערכים להפגנות זעם ביום חמישי אך הפעם נמסרה מהוועדה הודעה חריגה - אסור למסור נפש למען עולם התורה וחסימת רכבת ישראל יש בה משום האיסור הזה. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מתיחות גבוהה נרשמת בימים האחרונים ברחובות בני ברק, על רקע ההיערכות להופעתו של הזמר עומר אדם באצטדיון הסמוך לעיר. בעוד המשטרה מתכננת את סידורי האבטחה והתנועה, בעיריית בני ברק מביעים זעם על המתווה המסתמן וטוענים כי הוא פוגע אנושות בשגרת החיים של התושבים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

סמוטריץ' מביך את עצמו

יו"ר מפלגת הציונות הדתית המדדה בסקרים סביב אחוז החסימה השר בצלאל סמוטריץ', פינק את עצמו בקרדיט על השינויים בחוק יסוד לימוד תורה, ממנו נמחק הסעיף המשווה בין לומדי תורה ללוחמי צה״ל. בנוסף, סמוטריץ' התפאר בכך שהכניס סעיף תיעדוף למשרתי מילואים בחוק המעונות.

בכירים בקואליציה דחו את טענות סמוטריץ' בתוקף ולעגו לניסונות המביכים שלו לגרוף מנדטים על הגב של שנאת החרדים. לדבריהם, השינויים בחוקים נעשו הרבה לפני "דרישת" סמוטריץ', והוא מנסה סך הכל לגזור קמפיין פוליטי על שינויים שכבר היו מתוכננים.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיב בלעג להודעות של סמוטריץ': "אני שוקל לתקן בכנסת את הורדת אחוז החסימה, אולי כך סמוטריץ' יניח לנו מההצקות וההקנטות המיותרות שלו בכל דבר, וכך גם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים". הפרטים והתגובות המלאות במערכת הפוליטת - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מיץ לימון

המתיחות בועדת הכנסת שדנה בחוק המעונות - הגיעה לשיאה כשח"כ ינון אזולאי האשים את המשנה ליועמ"שית גיל לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה ימ"ש, מאחורי הקלעים. "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה. העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש". הציטוטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.