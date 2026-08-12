יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מטאהש זיע"א צוין השבוע בחצר הקודש טאהש שבקנדה, בהנהגת בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מטאהש שליט"א, במעמד קהל החסידים.

מעמדי ההילולא נפתחו כבר בשבת הקודמת, שנערכה בהתעלות רבה. במוצאי השבת, לאחר ההבדלה, התכנסו החסידים ל'שיח חסידים' מיוחד, בו שטחו זקני החסידות ומכובדיה עובדות וסיפורים ממורשתו הרוחנית העשירה של בעל ההילולא זיע"א ומעבודת הקודש שלו.

בליל ההילולא עצמו, בליל יום שני, ערך האדמו"ר שליט"א את הטיש הקדוש בבית המדרש הגדול. למחרת, בסיום תפילת שחרית, יצא האדמו"ר שליט"א בראש קהל עדתו אל הציון הקדוש, שם התפללו לישועת כלל ישראל ולכל אחד ואחד מבני החסידות.