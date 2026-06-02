ינון אזולאי הוא חבר כנסת מטעם מפלגת ש"ס ומכהן כיו"ר סיעת המפלגה בכנסת. אזולאי נחשב לאחד הדמויות המרכזיות בפוליטיקה החרדית בישראל, ומוביל את הפעילות הפרלמנטרית של ש"ס בנושאים מגוונים הנוגעים לציבור החרדי ולמדיניות הממשלה. הוא מתגורר באשדוד ופעיל בזירה הציבורית והפוליטית זה שנים רבות.

בתקופה האחרונה, אזולאי נמצא במרכז פעילות פרלמנטרית אינטנסיבית בנושאים מגוונים. הוא מוביל את המאבק של ש"ס בנושא חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, תוך עימותים חריפים עם האופוזיציה ובמיוחד עם מפלגת יש עתיד. במקביל, אזולאי פעיל בקידום חקיקה חרדית, כולל חוק יסוד לימוד תורה וחוק התקשורת, תוך תיאום הדוק עם המפלגות החרדיות האחרות ובראשן יהדות התורה ונציגיה משה גפני ויעקב אשר.

כיו"ר סיעת ש"ס, אזולאי מנהל מו"מ קואליציוני מורכב ומשתתף בסיכומים פרלמנטריים מרכזיים. הוא היה שותף מרכזי במהלך הדרמטי שהוביל לאישור התקציב החרדי, כאשר הקואליציה והסיעות החרדיות ביצעו תרגיל פרלמנטרי מורכב שכלל דחיית הגשת הסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות. בנוסף, אזולאי פעיל בוועדת הכספים ובוועדות כנסת נוספות, ומוביל דיונים בנושאים כלכליים וחברתיים.

אזולאי ידוע בעמדותיו החריפות כלפי בית המשפט העליון ומערכת המשפט. הוא הגיש תלונה נגד שופטי בית המשפט העליון על קיום דיון בשבת, תוך טענות להפרת חוק שעות עבודה ופגיעה באמון הציבור. במקביל, הוא תוקף בחריפות את מה שהוא מכנה "הפליה נגד החרדים" במערכת המשפט, ובמיוחד בנושאים הנוגעים לשבת ולזכויות הציבור החרדי.

בתחום התקשורת והתקשורת הציבורית, אזולאי מוביל מדיניות נחרצת כלפי כלי תקשורת שלדעתו פוגעים בציבור החרדי. בעקבות מה שהוגדר כ"פגיעה וזלזול בזכרו של הבבא סאלי", סיעת ש"ס בהנהגתו הודיעה על החלטה להפסיק להופיע ולהתראיין בערוץ 12. המהלך משקף את הגישה הנחרצת של אזולאי בהגנה על כבוד הציבור החרדי ומנהיגיו.

פעילותו של אזולאי בכנסת כוללת גם עימותים עם האופוזיציה בנושאים שונים. הוא תקף בחריפות את יועצת המשפט לממשלה גלי בהרב-מיארה וחברי כנסת מהימין על הדרת לומדי תורה מהגרלות דירה בהנחה, בטענה ש"הגדלתם את הסיכויים למשפחות מחבלים". בנוסף, הוא מוביל ביקורת על האופוזיציה בכלל ועל יש עתיד בפרט, בטענה שהם "זורעים שנאה" ופועלים נגד האינטרסים של הציבור החרדי.

פעילותו הפוליטית של אזולאי גבתה מחיר אישי כבד. בנו הותקף באלימות בידי קיצוניים מ'הפלג הירושלמי', פחות משבוע לאחר שאזולאי תקף בחריפות את מפגיני הפלג. בנוסף, עשרות מפגינים הגיעו במספר הזדמנויות להפגין מול ביתו באשדוד, תוך קריאות "בוגד" והדבקת מדבקות על רכבו. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם אזולאי בעקבות ההפגנות האלימות והאיומים על ילדיו, וקרא למשטרה לפעול בתקיפות נגד המבצעים.

בתחום החקיקה, אזולאי פעיל בקידום חוקים שונים הנוגעים לציבור החרדי ולחברה הישראלית בכלל. הוא משתתף בדיונים בוועדת החוץ והביטחון בנושא חוק הגיוס, ומוביל את העמדה החרדית בנושא זה. במקביל, הוא פעיל בנושאים כלכליים וחברתיים, כולל דיונים על מחירי ביטוחי הרכב ונושאים נוספים בוועדת הכלכלה. אזולאי ממשיך להוות דמות מרכזית בפוליטיקה הישראלית, תוך ייצוג נחרץ של האינטרסים של ש"ס והציבור החרדי בכנסת ובזירה הציבורית.