בשורה משמעותית לציבור החרדי ולכל מי שאינו משתמש באינטרנט: ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשות ח"כ יאסר חוג'יראת, אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ ינון אזולאי. החוק מטיל חובה על גופים ציבוריים לספק "מענה הולם" שאינו דיגיטלי, ובכך תשים קץ לאפליה המובנית נגד מאות אלפי אזרחים.

הצעת החוק, המהווה תיקון לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, נולדה על רקע מצוקה גוברת בקרב חלקים נרחבים בציבור, ובעיקר במגזר החרדי. בשנים האחרונות, עם מעברם של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות למתן שירותים מקוונים בלבד, נתקלו אזרחים נטולי גישה לאינטרנט בחומה בירוקרטית בלתי עבירה.

מה קובע החוק החדש?

על פי הנוסח שאושר בוועדה, גוף ציבורי המספק שירות לציבור באמצעים דיגיטליים יהיה חייב לספק "מענה הולם". המענה מוגדר כמתן אפשרות סבירה, פשוטה ומעשית לקבלת השירותים הנפוצים, בהתחשב במאפייניהם הייחודיים של הפונים ומיומנותם הדיגיטלית.

במסגרת החוק הוסדרו מספר ערוצים חלופיים:

מענה טלפוני ואנושי: חיוב אספקת שירותים נפוצים דרך נציגי שירות, מענה קולי או פקס

שירות "מסר קולי מוקלט": גוף ציבורי השולח מסר אלקטרוני למכשיר טלפון נייד שאינו מסוגל לקבל מסרונים, ישלח את ההודעה כהקראה קולית ממספר מזוהה

אפשרות להאזנה חוזרת: הודעות קוליות יישמרו במערכת ויהיו זמינות להאזנה חוזרת במשך 30 ימים לפחות באמצעות חיוג חוזר

תחולה הדרגתית: בשלב הראשוני, חובת שליחת המסר הקולי תוחל על שלושה גופים מרכזיים: רשות המיסים, רשות האוכלוסין וההגירה, והמוסד לביטוח לאומי

אייכלר: "זכות לקבל שירות כמו כל אזרח"

סגן השר ישראל אייכלר, שהיה בין יוזמיו המקוריים של החוק והסיר את שמו מההצעה עם מינויו לתפקיד סגן שר בממשלה, בירך את חברי הוועדה על עבודתם המאומצת. בדבריו הסביר: "מדובר בחקיקה חשובה שמסייעת לאזרח הפשוט מול הבירוקרטיה הממשלתית הדרוסנית. גם למי שמשתמש בטלפון כשר יש זכות לקבל שירות ממשלתי כמו כל אזרח אחר".

אייכלר ביטא את תקוותו כי החוק יעבור בקרוב וברוב קולות גם במליאת הכנסת, ובכך יהפוך לחובה חוקית של מוסדות המדינה.

"הסוף לפגיעה בפרטיות"

נייר עמדה מפורט שהוגש לוועדה מטעם עמותת "אשרינו - ביתר טהורה", העוסקת בטובת הציבור החרדי בתחום התקשורת הכשרה, הציג תמונה קשה מן הנעשה בשטח. בעמותה סיפרו כי נאלצו להקים מוקד שירות מאויש המבצע את הפעולות הדיגיטליות עבור תושבים, ונחשפו לתופעה מדאיגה בה אזרחים נאלצו למסור את פרטיהם הרגישים וסיסמאותיהם האישיות לאנשים זרים רק כדי לזכות בשירות בסיסי מהמדינה.

בעמותה דחו לחלוטין את טענות מרכז השלטון המקומי לפיהן ישנו מיצוי של כמעט 100% בשירותים הדיגיטליים בקרב האוכלוסייה החרדית. "הנתונים משקפים רק את מבחן התוצאה של נותן השירות, תוך התעלמות מכך שהתושבים נאלצו להתחנן בפני חברים או לפנות לעמותות כדי שיגישו את הבקשות עבורם", נכתב בנייר העמדה. "המצב בו תושבים נאלצים למסור טפסים רגישים לחסדי אחרים הוא בלתי נסבל - מה שטוב לבנקים ולקופות החולים, חייב להיות מיושם גם במשרדי הממשלה".

כעת, עם אישור החוק בוועדה והגדרת "מענה הולם" בחקיקה, החוק ככל הנראה יאושר במליאת הכנסת ויכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. פתרונות אלו יהפכו לחובה חוקית של מוסדות המדינה, ויסיימו את האפליה הממושכת נגד ציבור רחב של אזרחים.