מעמד אדיר נערך בעיר התורה לייקווד שבארה"ב: אלפי בחורי ישיבות גדולות התכנסו לעצרת חיזוק והתעוררות נגד פגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית • גדולי ראשי הישיבות נשאו דברים חוצבים • בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד ועבר לפני הקהל לקבלת עול מלכות שמים | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפי בני תורה מהעיר בני ברק, גדשו במוצאי השבת את אולמות 'ארמונות חן' והרחובות הסמוכים למעמד האדיר 'רוממתנו לדורות' • בשיאו של הערב הופיעו גדולי ישראל אשר הטריחו עצמם ממרומי גילם לשאת דברי חיזוק והדרכה נגד פגעי הטכנולוגיה • הרחובות נחסמו, ומסכי ענק הועמדו להמונים שנותרו בחוץ • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מאות בחורי חסידות באבוב 45 התכנסו שבוע שעבר לאסיפה רבתי מיוחד שנערך נגד פגעי הזמן וסכנות הטכנולוגיה | האסיפה התקיים בהיכל התורה "עץ חיים" שבבית המדרש הגדול של החסידות במרכז בורו פארק | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר, בדבריו עמד האדמו"ר על חובת השעה לעמוד איתן מול הניסיונות המשתנים והדגיש את החשיבות של התבדלות מוחלטת מהשפעות זרות, תוך שימור פך השמן הטהור בתוככי היכלי התורה (חסידים - עולם הישיבות)
עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
בצעד
חסר תקדים,
הפרלמנט הדרום קוריאני
אישר חוק חדש האוסר על שימוש בטלפונים
חכמים במהלך שעות הלימודים | החוק נועד להיאבק בהתמכרות
הדיגיטלית בקרב ילדים ובני נוער ולהגן
על התפתחותם הלימודית והחברתית (חדשות
בעולם)
מאות חסידי 'קהל חסידי ירושלים', התכנסו השבוע במושב 'בית חלקיה' לכינוס חיזוק "נעשה ונשמע" נגד פגעי הטכנולוגיה, במלאת עשור ליסוד 'וועד לקדשנו' | בראש הכינוס ישב האדמו"ר שאף נשא את המשא המרכזי, לצד נואמים חשובים נוספים שעוררו את הקהל בדבריהם (חסידים)
מאות תושבי 'קריית הרצוג' בבני ברק התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס אדיר כהכנה לקראת שבת 'רוממתנו' | את המשא המרכזי נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, אשר לראשונה יצא מגדרו ונשא את משאו בשפת העברית | צפו בתיעוד (חרדים)
כינוס 'בנים אתם' נערך לראשונה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ | ע"פ הזמנת האדמו"ר התאספו מאות בחורי החסידות מכל רחבי הארץ לכינוס הסברה מיוחד על סכנות הטכנולוגיה שנערך בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה בראשות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ (חסידים)
האדמו"ר מצאנז ערך את שולחנו הטהור לרגל ט"ו בשבט בהיכל הגדול בקריית צאנז בנתניה | בטיש שולב גם כינוס "רצוננו", במסגרת מאבק נגד פגעי הטכנולוגיה | אחר "השולחן הטהור" עברו כל הקהל ונתנו לידי האדמו"ר טופס קבלות טובות שקיבלו על עצמם (חסידים)