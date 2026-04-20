מחקר: הציבור החרדי צדק בהחרמת הרשתות החברתיות

כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בקהילת 'קהל חסידי ירושלים' ( צילום: שמואל דריי )

בעוד הציבור החרדי נאבק כבר שנים רבות למניעת חדירת הטכנולוגיה המזיקה לבתי היהודים, ובראשם רשתות חברתיות ואינטרנט בלתי מוגן, מגיע כעת מחקר מדעי חדש ומקיף מאוניברסיטת סטנפורד היוקרתית שמאשר את מה שיראי ה' הזהירו מפניו כבר לפני עשורים.

המחקר, שנערך על ידי החוקרים האנט אלקוט ומתיו גנצקוב ונחשב לאחד הניסויים האקראיים הגדולים ביותר בתחום, בחן את השפעת הניתוק מרשתות חברתיות על הבריאות הנפשית. במסגרתו השתתפו כ-36 אלף משתמשים, שהתבקשו להפסיק להשתמש ברשתות למשך שישה שבועות, בתקופה שקדמה לבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2020. שיפור מובהק במצב הנפשי הממצאים מצביעים על שיפור מובהק סטטיסטית במצבם הנפשי של משתמשים שהשביתו את חשבונם. השיפור הוערך בכ-0.060 סטיית תקן במדד משולב של אושר, דיכאון וחרדה - תוצאה שהחוקרים מגדירים כבעלת מובהקות גבוהה. לדברי החוקרים, ההשפעה הממוצעת שקולה למעבר של כ-3.8% מהנבדקים מדיווח על תחושת אושר "לפעמים" ל"לעיתים קרובות". עוד עולה כי האפקט מגיע לכ-15%–22% מעוצמת ההשפעה של טיפולים פסיכולוגיים מבוססים, כגון טיפול קוגניטיבי-התנהגותי.

הכינוס הענק בלייקווד נגד פגעי הטכנולוגיה ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל הזהירו מראש

כידוע, גדולי ישראל מכל העדות והחוגים הזהירו כבר לפני שנים רבות מפני הסכנות הטמונות ברשתות החברתיות ובאינטרנט.

המחקר מסטנפורד מצטרף לראיות הולכות וגדלות על הנזקים הנפשיים של רשתות חברתיות, ומחזק את עמדת הציבור החרדי שבחר להגן על עצמו ועל ילדיו מפני הסכנות הללו - הרבה לפני שהמדע הצליח להוכיח זאת.