פריצת דרך צבאית בסין מעוררת דאגה בקרב מעצמות המערב: נשק מיקרוגל עוצמתי (HPM), קומפקטי מספיק כדי לעלות על משאית, מסוגל לשתק לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ – ורשת ה"סטארלינק" נמצאת על הכוונת (חדשות בעולם)
לאחר חשיפת שימוש נרחב של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים תוקפים, נעתר אילון מאסק לפניית קייב והטמיע שורת מגבלות טכניות שמטרתן לשתק את החיבור הרוסי - מבלי לפגוע בעשרות אלפי המסופים שעליהם נשענת אוקראינה בשדה הקרב | בקייב מדברים כבר על "תוצאות אמיתיות" ומכינים רישום נרחב של כל מסופי הלוויין במדינה, בעוד המירוץ בין חדשנות טכנולוגית לאמצעי הטעיה והלוחמה האלקטרונית נכנס לשלב חדש (טכנולוגיה)
חברת SpaceX של אילון מאסק הטילה "מעצור" טכנולוגי מפתיע שמנטרל את מל"טי התקיפה הרוסיים בעזרת הגבלת מהירות קטלנית של עד 90 קמ"ש | המהלך הדרמטי הגיע כתגובה מהירה לשימוש הציני של רוסיה בתשתית הסטארלינק המערבית לצורך פיגועי טרור, ומשנה כעת את פני המערכה האלקטרונית בשחקים - כל הפרטים (חדשות בעולם)
בדו-קרב טכנולוגי חסר תקדים מעל שמי המזרח התיכון, התנפצה הבטחת האינטרנט החופשי של אילון מאסק לאזרחים האומללים באיראן | מול מערכות שיבוש צבאיות מתוחכמות שהצליח משטר הדמים להחשיך את התקווה הדיגיטלית האחרונה של המפגינים (העלם הערבי)
איראן סובלת מהשלכות כלכליות חמורות בעקבות ניתוק האינטרנט הממושך | בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט - אם בכלל | שיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים (בעולם)
בעוד המשטר בטהרן מהדק את החנק על חופש המידע ורוקם תוכנית לניתוק קבוע מהרשת הגלובלית, אזרחים נואשים מוצאים פתרון יצירתי ומסוכן: חציית הגבול לטורקיה רק כדי לשלוח הודעה או להגיש מועמדות לאוניברסיטה | האם איראן בדרך להפוך לאי דיגיטלי מבודד? (העולם הערבי)
עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
אילון מאסק וחברת ספייס-אקס ויתרו על דמי המנוי לשירות סטארלינק עבור משתמשים בתוך איראן, במאמץ לפרוץ את ניתוק האינטרנט שמטיל המשטר על עשרות מיליוני אזרחים, תוך סיכון כבד למשתמשים בשטח | דונלד טראמפ: "אילון, טוב מאוד בדברים האלה” (העולם הערבי)
גולשים רבים בישראל מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת קושי בהוצאת שיחות, גלישה ותשלום בכרטיס אשראי | בפרטנר הגיבו כי הם עושים מאמצים להחזיר את השירותים בהקדם וכעבור חצי שעה הוציאו הודעה נוספת בה נכתב כי השירותים חזרו (חדשות סלולר)
בייג'ינג מסמנת את הבינה המלאכותית כאיום לאומי השווה בחומרתו לרעידות אדמה ומגפות, מחשש שהמכונה תערער את יציבות המפלגה הקומוניסטית | ה-Wall Street Journal חושף את המאמץ לאלף את הטכנולוגיה באמצעות "מבחני נאמנות" וסינון אידיאולוגי חסר פשרות (חדשות בעולם)
הבטחות הנשיא התחלפו במחסומים צבאיים: האם הלוויינים של Starlink יצליחו לעקוף את הפיקוח ההדוק של משפחת מוסווני רגע לפני הבחירות הגורליות? | כשבנו של הנשיא שולט בייבוא והצבא מחזיק במפתחות, המאבק על האינטרנט החופשי באוגנדה נראה אפסי (חדשות בעולם)
עוגיות אינן סתם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בדפדפן - הן אחד הכלים המשפיעים ביותר על חוויית הגלישה ועל השאלה מי יודע עלינו ומה | מאז שנחשפו פרשות מתוקשרות כמו זו של פייסבוק ב־2011, הפכו העוגיות לסמל של מאבק בין נוחות טכנולוגית, לפרטיות אישית | כיום, בעקבות רגולציה מחמירה ודפדפנים שמגבילים עוגיות צד שלישי, האינטרנט נכנס לעידן חדש שבו הגולש מקבל יותר שליטה (טכנולוגיה)
ענקית המסחר אמזון שלחה מכתב התראה ל-Perplexity בדרישה להפסיק שימוש בסוכן הקניות החדש “Comet”, בטענה להפרת תנאי שימוש ופגיעה בפרטיות | ב-Perplexity דוחים את ההאשמות וטוענים שאמזון מפחדת מאובדן שליטה ומנסה לחסום חדשנות - בעוד שבצל הסכסוך, אמזון עצמה מפתחת סוכן קניות מבוסס בינה מלאכותית משלה (טכנולוגיה)
היזהרו: פריצה מזעזעת למכשירי הסריקה העצמית ברשתות המזון החרדיות חושפת ילדים ומבוגרים לתכנים חמורים. ארגון 'טהרתינו' בהודעת אזהרה דרמטית: "ראייה אחת פסולה – הנזק בלתי הפיך" | הארגון קורא להימנע משימוש עד לתיקון הבעיה | כל הפרטים על האזהרה (חרדים)
חברות תעופה רבות עובדות על הטמעת טכנולוגיות במערכי החברה לצורך שיפור חוויית הטיסה וקידום השירות | היום הודיעה חברת התעופה הבריטית כי תוסיף את מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink של אילון מאסק לצי מטוסי החברה, מה שיאפשר לנוסעים גלישת Wi-Fi מהירה וסטרימינג איכותי (תעופה)
תקלה רחבת־היקף בכבלי תקשורת מרכזיים ליד חופי ג'דה פגעה בשירותי אינטרנט של מדינות רבות באסיה ובמזרח התיכון | הגורמים המדויקים עדיין לא ידועים, והמתיחות הביטחונית באזור רק מגבירה את הדאגות לפגיעוּת תשתיות קריטיות אלו | בין הנפגעים: פקיסטן, איחוד האמירויות והודו | מאחורי הקלעים חשש עקיף מהשפעה חות'ית לפגיעה (בעולם)