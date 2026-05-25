לראשונה מתחילת המחאות: נשיא איראן מפתיע את תושבי המדינה

לאחר כמעט שלושה חודשים של ניתוק כמעט מוחלט מהרשת העולמית, נשיא איראן מסעוד פזכשיאן הורה לפתוח מחדש את הגישה לאינטרנט הבינלאומי במדינה. כך דווח היום (שני) בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן.

טרם ברור כיצד ומתי יתבצע בפועל החיבור מחדש לרשת העולמית, אך ההחלטה מגיעה לאחר 87 ימים שבהם רוב אזרחי איראן לא יכלו לגשת לאינטרנט הבינלאומי.

ארגון ניטור הרשת NetBlocks מסר כי רק מיעוט מהאזרחים הצליחו לעקוף את ההגבלות באמצעות שירותי VPN מתקדמים ויקרים במיוחד.

השלטונות בטהרן הטילו לראשונה את חסימת האינטרנט ב-8 בינואר, בעקבות גל מחאות נרחב נגד המשטר. בחודש פברואר חלה הקלה מסוימת בהגבלות, אך בהמשך הוחזר הניתוק לאחר תחילת התקיפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן, ב-28 בפברואר.

גם בימים רגילים, הגישה לאינטרנט באיראן מוגבלת באופן משמעותי באמצעות צנזורה נרחבת על אתרים ושירותים בינלאומיים.

במקביל, הרשויות במדינה מגבירות את השימוש ברשת אינטרנט פנימית המספקת שירותים מקומיים ללא תלות באינטרנט העולמי, בין היתר עבור מערכת החינוך שמפעילה כיום חלק מהלימודים באופן מקוון.