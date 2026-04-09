מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
צבא ארה"ב שחרר סרטון המתעד תקיפות מדויקות על כלי שיט איראניים, כחלק מהתרחבות העימות במזרח התיכון | התיעוד מציג עוצמה צבאית חסרת פשרות שנועדה להבטיח את חופש השיט הבינלאומי ולהרתיע כוחות עוינים (חדשות בעולם)
משטר האייתוללות הודיע רשמית על הורדת גיל הגיוס ל-12 במסגרת קמפיין "למען איראן", בעוד תושבים מדווחים על נערים חמושים המאיישים מחסומים ברחבי הבירה | המהלך, שנועד למלא את השורות המידלדלות בשל המלחמה, מעורר דאגה בינלאומית כבדה מפני הפרת זכויות ילדים וסיכון חיי קטינים (העולם הערבי)
אחמד-רצ'א ראדאן, מפקד המשטרה של הרפובליקה האסלאמית, נשא נאום בכיכר ואנאק בטהראן בו שילב איומים ביטחוניים עם לעג חריף כלפי המערב ושושלת פהלווי | בדבריו הדגיש ראדאן את חוסנו של המשטר וטען כי הערנות האזרחית היא המגן המרכזי מפני ניסיונות הסתה זרים (העולם הערבי)
על פי דיווחים ראשוניים המגיעים מאיראן, שר ההגנה לשעבר חוסיין דהגאן הוא הדמות המסתמנת למילוי תפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי | המינוי המדווח מגיע כיומיים לאחר מותו של עלי לאריג'אני בתקיפה בטהראן.
חיסולו של עלי לאריג'אני, המנהיג דה-פקטו של איראן, מותיר את הנהגת המדינה המומה וחשופה בעוד ישראל פועלת לערעור יציבות השלטון | הניו יורק טיימס מדווח הבוקר שתחושת חרדה גוברת בקרב הבכירים, שרואים כיצד "זרועות המשטר" נכרתות בזו אחר זו ללא מענה (חדשות בעולם)
הערב באיראן יחגגו את חג צ'האר-שנבה-י סורי בו הזהות הלאומית מתנגשת חזיתית עם שלטון האייתוללות | בעוד המשטר מאיים והאופוזיציה קוראת לחגוג, מתברר שהשורשים של טקסי האש הללו מגיעים עד לדפי הגמרא ומנהגי פורים העתיקים (העולם הערבי)
תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)
חיסולם הדרמטי של עלי לאריג'אני ועלי שמח'אני, שני האנשים הקרובים ביותר לחמינאי, מותיר את טהרן ללא המוח האסטרטגי והזרוע המבצעית שלה | כעת, כשהמשטר ניצב בנקודת מפנה היסטורית, השאלה היא לא האם יהיה שינוי – אלא מי ישרוד כדי להנהיג אותו (העולם הערבי)
צעדת "יום אל-קודס" השנתית בטהרן נפתחה השנה תחת עננת מלחמה כבדה ותקיפות ישראליות-אמריקניות חסרות תקדים | בעוד בכירי המשטר בחרו לצאת מהמסתור ולהשתמש באזרחים כמגן אנושי, נראה כי ההחלטה התבררה כטעות אסטרטגית גורלית שגובה מחיר דמים בצמרת ההנהגה (העולם הערבי)
בעוד בכירי המשטר האיראני נותרים בצללים ומסתתרים נוכח המתיחות הביטחונית הגוברת, שר החוץ עבאס עראקצ'י התייצב אמש לראיון נרחב ברשת CBS | בשיחה טעונה הוא התגאה ביכולות הטילים של איראן והסביר בדרכו הייחודית מדוע רק לו מותר לגלוש באינטרנט החופשי (חדשות בעולם)
המערכה מול איראן אינה עוד סבב לחימה, אלא מאבק טוטאלי בין עולמות | מחשיפת רשתות הפשיעה הגלובליות ועד לדרמת המוקשים במצר הורמוז: איך טהרן חונקת את עורקי הסחר העולמיים ומקריבה את עתידה בשם מלחמת דת להשמדת "המודל היהודי" | סקירת ביניים מיוחדת (מגזין כיכר)
שרים בממשלה אומרים כי "ייתכן שייקח כשנה עד שהמשטר האיראני ייפול". עם זאת, השרים אמרו כי ההפצצות של ישראל ושל ארצות הברית באיראן ייפסקו לפני | על פי השרים בממשלה, "העבודה אחר כך תהיה תהיה על העם האיראני" | גורמי ביטחון: עוד לא בשלו התנאים לעם האיראני לצאת לרחובות, וכי ההפצצות של צה״ל והצבא האמריקני יימשכו (שאגת הארי)
קומפלקס הכימיקלים "שימי אזאר ג'אם" במחוז קום שבאיראן הושמד כליל בתקיפה של צה"ל | השמדת האתר, המייצר ציוד קריטי לתעשייה הפטרוכימית, בוצעה לאחר אזהרה מוקדמת של צה"ל לתושבי אזור התעשייה שוקוהייה להתרחק מתשתיות המשטר (העולם הערבי)
בעוד העולם כולו עוקב בדריכות אחר המינוי הטרי של המנהיג העליון של איראן, סרטון נדיר מהעבר שצף כעת, שופך אור על דמותו המסתורית של מוג'תבא ח'אמנאי | התיעוד מציג נער בן 17 בשדות הקטל של מלחמת איראן-עיראק, שעל פי מומחים הוא מוג'תבא חמינאי - המנהיג העליון החדש של איראן (העולם הערבי)
נמל בנדר עבאס – שער הסחר הגדול של איראן ובסיס ימי מרכזי במפרץ הפרסי – ניצב בימים אלה בלב מתקפה חסרת תקדים הפוגעת בתשתיות הכלכליות והצבאיות של טהרן | בתוך יממה אחת בלבד דווח על שורה ארוכה של תקיפות מדויקות שהכו בלב הפעילות הימית של הרפובליקה האסלאמית (העולם הערבי)
מתחת להריסות הבונקר המופצץ בטהראן, כשהוא פצוע וחדור תשוקת נקמה על אובדן משפחתו כולה, מוג'תבא ח'אמנאי תופס את מושכות השלטון | מוג'תבא יוצא מצללי אביו כדי להפוך למנהיג המבוצר והמסוכן ביותר שידעה איראן | אדריכל הדיכוי האכזרי ניצב כעת מול העולם כשהוא מאיץ את המרוץ לגרעין בדרך לדיקטטורה צבאית חסרת מעצורים (העולם הערבי)