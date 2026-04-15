בבלי
מצור אפקטיבי

נקודת שבירה? מומחים פקיסטנים מעריכים את השפעת המצור והמלחמה על איראן

מומחים צבאיים מעריכים כי לאיראן אין את האמצעים הטכנולוגיים והכלכליים להמשיך בעימות צבאי ישיר מול ארה"ב וישראל לאורך זמן | המצור הימי האמריקאי, משתק את נמלי המפתח ויוצר לחץ חסר תקדים שעשוי לאלץ את טהראן לקבל את תנאי השלום של וושינגטון (העולם הערבי)

יחידת הקומנדו במשמרות המהפכה "סאברין" (צילום: רשתות ערביות )

לפי דיווחים ועדויות של גורמים בינלאומיים, ניצבת בפני רגע הכרעה גורלי. המצור הימי שהטיל הנשיא טראמפ על נמלי איראן פוגע באחת מנקודות התורפה הרגישות ביותר של הרפובליקה האסלאמית, כאשר ב-24 השעות הראשונות למצור לא תועדה תנועת ספינות במיצרי הורמוז.

מומחים מציינים כי המצור נועד לעצור את ייצוא הדלקים האיראני ולדרבן את טהראן להגיב להצעות השלום האמריקאיות.

בעוד שאיראן מסוגלת להמשיך בשיגור כטב"מים וטילים למשך מספר ימים נוספים, גנרל פקיסטני בדימוס טוען כי אין לה "אמצעים צבאיים תואמים" להתמודדות ארוכת טווח עם עוצמתן של ארה"ב וישראל. לטענתו, למשטר בטהראן אין אפשרויות צבאיות יעילות מבחינת עלות-תועלת מול הלחץ הצבאי במסגרת מבצע "זעם אפי".

המצב הצבאי מחמיר את המצוקה הכלכלית הקשה שבה נתונה איראן עוד לפני תחילת העימות הנוכחי. האינפלציה הגבוהה והפיחות החד בערך המטבע כבר הובילו בעבר להפגנות קטלניות ברחבי המדינה, והנהגת המשטר מודעת היטב לסבל של אזרחיה. סגן הנשיא, ג'יי-די ואנס, הציג לאיראנים את מה שהגדיר כ"הצעה הטובה והאחרונה", והנשיא טראמפ ציין כי מהדיווחים שקיבל עולה כי האיראנים מעוניינים בעסקה "באופן נואש".

למרות הלחץ הכבד, מומחים מעריכים כי טהראן לא תקבל את ההצעה האמריקאית כפי שהיא באופן מיידי, אלא תנסה לשוב לשולחן הדיונים כדי להשיג התאמות והקלות. עם זאת, הצלחת המהלך האמריקאי תלויה ביכולתו של הצי להמשיך במצור בצורה אפקטיבית ולעצור מספיק ספינות כדי למנוע את ייצוא הדלקים האיראני לחלוטין.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

