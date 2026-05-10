בינה מלאכותית בשורת הצבא הרוסי ( צילום: מסך )

בעוד רוסיה חוגגת את מצעד הניצחון המסורתי, תיעוד המפגן האווירי מעורר סערה עולמית וסימני שאלה נוקבים. פרטים מוזרים בצילומים חושפים מבוכה צבאית שעשויה להתברר כזיוף הדיגיטלי המפתיע של השנה. צופי מצעד הניצחון במוסקבה נותרו המומים, אך לא מהעוצמה הצבאית, אלא מהחשד הכבד כי המטס המרהיב ששודר על המסכים כלל לא המריא מהקרקע. סרטון שהפיצה סוכנות הידיעות הממלכתית TASS חשף רצף של "מוזרויות" וחוסר עקביות ויזואלית, שגרמו לצופים רבים לתהות האם מדובר במיצג שג'ונרט כולו באמצעות בינה מלאכותית.

הסימנים של נאט"ו ( צילום: רוסיה )

מצעד הניצחון הרוסי 2026 ( צילום: הטלוויזיה הרוסית )

הסימנים המטרידים החלו בזוויות צילום בלתי אפשריות, בהן המצלמה נראית כמי ש"מרחפת" בחופשיות מוחלטת ממש בין מטוסי הקרב בעודם בטיסה, פעולה שקשה מאוד לבצע בצילום חי סטנדרטי.

אולם, המבוכה הגיעה לשיאה כאשר גולשים חדי עין הבחינו כי על כנפי המטוסים הופיעו סמלים ודגלים המזכירים באופן מחשיד דווקא את אלו של נאט"ו והאיחוד האירופי, ולא את הסמלים הרוסיים המסורתיים. נראה כי במאמץ לייצר מצג עוצמה מושלם, הטכנולוגיה בגדה ביוצריה והפכה את המפגן היוקרתי לאחיזת עיניים דיגיטלית.