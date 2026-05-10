לאחר ימים של מתח והמתנה, הודיעה איראן היום (ראשון) כי העבירה לפקיסטן את תשובתה הרשמית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. המהלך הדיפלומטי מגיע על רקע איומים הדדיים ומתיחות קיצונית במפרץ הפרסי, כאשר שני הצדדים ממשיכים להפעיל לחץ צבאי ופוליטי במקביל למגעים.

על פי התוכנית המוצעת, כפי שנמסר מגורמים איראנים לסוכנות הידיעות IRNA, השלב הנוכחי של המשא ומתן מתמקד אך ורק בהפסקת הלחימה באזור.

כעת נותר להמתין לפרסומים על תוכן התשובה האיראנית ולהשלכותיה על המשך ההתפתחויות. גורמים המעורים במגעים מעריכים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים לגורל המשא ומתן, כאשר הפערים בין הצדדים עדיין נותרו משמעותיים.

פקיסטן כמתווכת מרכזית

על פי הדיווחים, פקיסטן ממשיכה למלא תפקיד מרכזי כמתווכת בין וושינגטון לטהרן. איסלמבאד, שהצליחה לבסס את עצמה כשחקנית מפתח במשא ומתן, מעבירה הודעות ומסמכים בין שני הצדדים במאמץ למנוע הסלמה נוספת.

המגעים הדיפלומטיים מתקיימים על רקע מציאות ביטחונית מורכבת. איחוד האמירויות דיווחה הבוקר על יירוט שני כטב"מים איראניים, בהמשך לסדרה ארוכה של איומים אוויריים. מאז תחילת ההסלמה, מערכות ההגנה האמירתיות התמודדו עם 2,845 איומים אוויריים, כולל 551 טילים בליסטיים ו-2,265 כלי טיס בלתי מאוישים.

אזהרת טראמפ: "מוקדם מדי לחגוג"

הנשיא דונלד טראמפ שיגר אזהרה ברורה לכל המצפים להסכם מהיר: "מוקדם מדי" להתחיל לארוז את המזוודות לאיסלמבאד. ההתבטאות הגיעה בעקבות דיווחים אמריקניים על התקדמות משמעותית לקראת הסכמות עם טהרן.

המשא ומתן מתמקד במזכר הבנות בן 14 סעיפים שיגדיר מסגרת של 30 ימי משא ומתן אינטנסיביים על הסכם קבע. במרכז המגעים עומדת דרישה אמריקנית להקפאת העשרת האורניום בתוכנית הגרעין האיראנית לתקופה של 12-20 שנים, כאשר איראן הציעה בתחילה חמש שנים בלבד.

בתמורה לוויתורים אלו, הממשל האמריקני נכון להסיר סנקציות כלכליות ולשחרר עשרות מיליארדי דולרים איראניים המוקפאים במוסדות פיננסיים ברחבי העולם. עם זאת, הפערים בין העמדות עדיין משמעותיים, והימים הקרובים יקבעו אם המגעים יוכלו להניב פריצת דרך או שהמשא ומתן יקרוס.