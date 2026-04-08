דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
הוויכוח בתוך המחנה השמרני באיראן סביב האפשרות לחתור לפצצה גרעינית הופך פומבי ונחרץ יותר, על רקע המלחמה מול ארצות הברית וישראל. עם זאת, לפי הדיווח, בטהרן טרם התקבלה החלטה רשמית לשנות את הדוקטרינה הגרעינית (חדשות)
גורם ביטחוני אומר כי המנהיג העליון החדש של איראן הינו בחיים לפי ההערכות אם כי פצוע ברגליו ובפניו. לדבריו, הבן בוחר להתנהל אחרת מאביו - ולא בגלל פציעתו. זו הסיבה שבגללה עדיין לא פרסם הצהרה בגלוי (מלחמה)
הסכם או שוב הונאה בנוסח טראמפ? הנשיא האמריקני הדהים את העולם וישראל כשנתן צ'אנס נוסף של חמישה ימים לשיחות עם נציגי האיראנים, כל זאת בזמן שהתקיפות הישראליות והאמריקניות נמשכות | בין הצדדים פעורה תהום של דרישות ותנאים, כאשר הכוחות השולטים באיראן נוקטים קו קיצוני בשיחות, ואילו בישראל חוששים מניצחון חלקי שיספק את טראמפ | כל הפרטים (חדשות)
המנהיג העליון החדש של איראן מוג׳תבא חמינאי עדיין לא נראה בציבור, וכל תיעוד ממנו לא פורסם. הערב לשכתו הפיצה תגובה שלו לחיסול עלי לאריג׳אני: ״מעידה על חשיבותו ועל עומק שנאתם של אויבי האסלאם כלפיו. שפיכת דמו רק תחזק את הרפובליקה האיסלאמית״ (שאגת הארי)
ההצבעה החשאית תחת אש ישראלית, ההודעה שנעצרה ברגע האחרון והקרב המר בין ה"מתונים" לגנרלים של משמרות המהפכה | ב'ניו יורק טיימס' דווח מה באמת קרה בחדרים הסגורים בטהרן מאז חיסולו של עלי ח'אמנאי, ומי ניסה למנוע את "ירושת המלוכה"? (חדשות)
לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות)
גורמי מודיעין אמריקניים העבירו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערכה שלפיה לעלי חמינאי היו הסתייגויות מכך שבנו מוג'תבא יחליף אותו בתפקיד | לפי הדיווח, גורמים שונים סביבו סברו שהוא אינו כשיר להנהיג את איראן (בעולם)