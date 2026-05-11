יפתחו במלחמה בקרוב? איראן מציגה "צי היתושים" חי ועוקץ

צי היתושים האיראני ( צילום: משמרות המהפכה )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר אמש (ראשון) כי הצי של איראן "שוכב בתחתית הים, מחוק לחלוטין". מבחינה טכנית, הקביעה הזו נכונה, אך היא מתעלמת מהעובדה שהכוח שהושמד – מספר קורבטות מיושנות ושתי צוללות רוסיות תקולות – היה לא יותר מ"כוח למצעדים" שאיש לא באמת חשש מפניו.

צי היתושים האיראני ( צילום: משמרות המהפכה )

האיום האמיתי, זה שנותר שלם לחלוטין, הוא "צי היתושים" של משמרות המהפכה. מדובר במערך של 500 עד 1,000 סירות תקיפה מהירות, המוסתרות במנהרות, מערות ומפרצים לאורך קו החוף הדרומי של איראן. לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו אריה רוזן | 19:13 כוחות אלו מתרגלים "טקטיקות נחיל" מתוחכמות שהם משכללים מאז שנות ה-80, ומטרתם אינה בהכרח קרב חזיתי מול הצי האמריקאי.

צי היתושים האיראני ( צילום: משמרות המהפכה )

האסטרטגיה האיראנית: פגיעה בכיס במקום בברזל איראן אינה זקוקה להטבעת ספינות כדי לנצח במערכה. המטרה שלה היא לשמר רמה גבוהה של חרדה בשוקי הביטוח העולמיים, עד שחברות הספנות יחששו לשלוח כלי שיט לאזור.

צי היתושים האיראני ( צילום: משמרות המהפכה )

מול סירות זולות שפועלות לאורך קו חוף ארוך, ארה"ב מוצאת את עצמה במשימה בלתי אפשרית: הצורך להגן על כל כלי שיט שעובר במפרץ, בעוד האיראנים צריכים רק עוד הזדמנות אחת כדי לזעזע את הכלכלה העולמית.