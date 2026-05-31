דרמה בטהרן: נשיא איראן ביקש להתפטר מתפקידו

המשבר הפוליטי מתגבר בטהרן: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כך על פי דיווח של אתר 'איראן אינטרנשיונל'. המהלך הדרמטי מגיע על רקע קרע עמוק בהנהגת המשטר האיראני ומחלוקות יסוד בנוגע לניהול המדינה.

הבקשה להתפטרות מצטרפת לשורת אירועים המעידים על משבר פנימי חמור בצמרת השלטון בטהרן. נציין כי למרות הדיווח באתר החדשות האופוזיציוני, בערוצי החדשות הרשמיים במדינה טוענים בתוקף כי הנשיא ממשיך בתפקידו כרגיל וכי אין התפטרות על הפרק. המציאות הפוליטית באיראן חושפת את חוסר האונים של הנשיא אל מול כוחו הבלתי מוגבל של המנהיג העליון. למרות תוארו הרשמי כראש הרשות המבצעת, הנשיא האיראני משמש בפועל כדמות נטולת כוח ממשי במוקדי ההחלטות הגורליים. המבנה הפוליטי של איראן, שהוקם לאחר המהפכה האסלאמית ב-1979, מעניק למנהיג העליון סמכות מוחלטת כראש המדינה וכמפקד העליון של הכוחות המזוינים. אל מול הנשיא ניצב אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה, שנתפס כדמות משפיעה בהרבה מפזשכיאן. משמרות המהפכה אינם מדווחים לנשיא אלא ישירות למנהיג העליון, והם שולטים בנכסים כלכליים קריטיים ובכל המבצעים הביטחוניים המשמעותיים.

בשלב זה לא ברור האם מוג'תבא חמינאי יאשר את התפטרותו של הנשיא, אך תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק וחריג בצמרת השלטון האיראני.

פזשכיאן כתב במכתבו, על פי הדיווח, כי הנשיא והממשלה הודרו למעשה מתהליכי קבלת ההחלטות המרכזיים והרגישים במדינה, וכי הוואקום שנוצר אפשר לגורמים קיצוניים במשמרות המהפכה להשתלט על ניהול העניינים. לדבריו, בנסיבות הללו אין באפשרותו להמשיך לנהל את הממשלה ולמלא את אחריותו החוקית – ולכן ביקש לפרוש באופן מיידי.

קריאה לשינוי שנדחתה

יצויין כי רק הבוקר הציג פזשכיאן גישה חדשה לניהול המדינה, כשהדגיש כי קבלת ההחלטות אינה צריכה להיות מרוכזת בידי מעגל מצומצם של בכירים בלבד. במהלך פגישה עם בכירים במשרד המדע, קרא הנשיא לשתף את האליטות ואנשי האקדמיה בהתמודדות עם האתגרים המורכבים שעומדים בפני הרפובליקה האסלאמית.

פזשכיאן הבהיר כי הלחצים הפוליטיים והכלכליים הכבדים שחווה המדינה בתקופה האחרונה מחייבים פתרונות חדשניים ותפיסות רב-תחומיות. לדבריו, התגברות על הקשיים הנוכחיים דורשת מעורבות של כלל היכולות הלאומיות, גילוי אחריות ועבודה בשטח. אולם דבריו לא זכו לתגובה חיובית מצד המנהיג העליון ומשמרות המהפכה.

משבר תקשורת עם המנהיג העליון

הקשיים בניהול המדינה מחמירים עוד יותר בשל מצבו של המנהיג העליון עצמו. על פי הדיווחים, מוג'תבא חמינאי מסתתר במקום לא ידוע וכמעט ללא קשר ישיר לעולם החיצון. הגישה אליו מתבצעת אך ורק דרך רשת מורכבת של שליחים - מה שגורם לכך שהמסרים מתיישנים לעיתים עד שהם מגיעים ליעדם.

התפטרות הנשיא, במדינה שגם כך נמצאת בשרשרת משברים מתארכת ומתרחבת, רק מוסיפה סימני שאלה לעתידו של המשטר האיראני.