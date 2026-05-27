תאו לבקן המכונה 'דונלד טראמפ' ניצל משחיטה בבנגלדש בעקבות התערבות ממשלתית. החיה המשונה שהפכה לוויראלית תועבר לגן החיות הלאומי במקום לשמש כקורבן, לאחר ששר הפנים התערב בעצמו ומנע את השחיטה.

שר הפנים של בנגלדש, סלאחודין אחמד, הורה לחוס על חייו של תאו לבקן נדיר, לבטל את מכירתו המיועדת לשחיטה פולחנית ולהעבירו באופן מיידי למשכן קבע בגן החיות הלאומי בבירה דאקה.

ההנחיה הרשמית התקבלה בעקבות התקהלויות המוניות של סקרנים שהגיעו ממרחקים לחווה שבה הוחזק בעלי החיים, דבר אשר עורר דאגה בקרב רשויות האכיפה במדינה לקראת חגיגות חג הקורבן.

"ברגע האחרון, ההחלטה התקבלה לחוס על התאו מפני שחיטה בשל חששות ביטחוניים ורמת העניין הציבורי הבלתי רגילה", הסביר פקיד בכיר במשרד הפנים הבנגלי את המניעים מאחורי הצעד החריג.

התאו, שמשקלו מגיע לכמעט 700 קילוגרמים, נמכר עוד קודם לכן לקונה פרטי, אשר קיבל את כספו בחזרה מהמדינה לאחר שהרשויות הפקיעו מידיו את החיה כדי למנוע את קיום הטקס במקום.

בעלי החווה, זיאאודין מרידה, סיפר כי אחיו הצעיר הוא שהעניק לתאו את הכינוי "דונלד טראמפ" בשל בלורית שיער בלונדינית ייחודית המעטרת את ראשו ובולטת במיוחד על רקע עורו הבהיר.

מרידה הוסיף כי מדובר בבעלי חיים עדין ושקט באופן חריג, הדורש מהמטפלים בו משטר טיפוח קפדני ביותר הכולל האכלות תכופות לאורך שעות היום ורחצות קבועות במים כדי לשמור על בריאותו.

תאואים לבקנים נחשבים למחזה נדיר ביותר בבנגלדש, שבה רוב הבקר המקומי הוא בעל גוון כהה, והעניין סביבו גבר לאחר שסרטונים המתעדים את מראהו הייחודי הופצו ברשתות החברתיות.