נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגיע היום (שלישי) למרכז הרפואי הצבאי הלאומי וולטר ריד לצורך בדיקה רפואית ובדיקת שיניים שנתית. הביקור הנוכחי מופיע בלוח הזמנים הציבורי של הנשיא, והוא מסמן את הפעם השלישית שבה הוא מבקר במרכז הרפואי במהלך השנה האחרונה, לאחר שביקר שם באפריל ובאוקטובר של השנה שעברה.

הבדיקה הרפואית השנתית של נשיאי ארצות הברית היא הליך שגרתי קבוע שנועד לספק שקיפות לציבור בנוגע למצב בריאותו של מנהיג המדינה. הבדיקות כוללות לרוב בדיקות דם מקיפות, סריקות של מערכת הלב וכלי הדם, בדיקות ראייה ושמיעה, הערכות נוירולוגיות, ומעקב אחר משקל, ניידות ותרופות כרוניות.

לעיתים ההליך כולל גם מבחנים קוגניטיביים, אך הבית הלבן לא פירט אילו בדיקות ספציפיות יעבור הנשיא הפעם.

הביקור הרפואי הנוכחי צפוי למשוך תשומת לב ציבורית רבה במיוחד, לנוכח העובדה כי הנשיא יחגוג את יום הולדתו ה-80 בחודש הבא, והוא האדם המבוגר ביותר שנבחר לתפקיד נשיא ארצות הברית בהיסטוריה.

סוגיית הגיל והכשירות הרפואית לתפקיד עמדה במרכז מערכת הבחירות האחרונה, שבה ספגו הן טראמפ והן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן ביקורת על רמת החיוניות, היכולת הקוגניטיבית ובריאותם הכללית.

אחרי הפוסטים המעט מוזרים שפרסם טראמפ ביממות האחרונות, נותר להמתין ולראות אם הרופאים בוולטר ריד יאשרו את מצבו הקוגנטיבי של הנשיא האמריקני.