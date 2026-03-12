ועדת הבריאות אישרה את "חוק הקאפ" - המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, בהיקף של כ־20 מיליארד ש״ח בשנה | יו"ר הועדה משריקי: "חוק הקאפ הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה" (בריאות)
תינוק מהצפון כמעט איבד את מאור עיניו לאחר ששיחק עם חומר מסוכן שניתז לעברו | הרופאים שטיפלו בתינוק אמרו כי מדובר בנס רפואי | בית החולים חוזר ומזהיר את ההורים להרחיק חומרים מסוכנים מהישג ידם של ילדים (חדשות)
המרכז הרפואי שיבא בתל השומר מתברג גם השנה במיקום גבוה בדירוג היוקרתי של "ניוזוויק" וחברת Statista | זו השנה החמישית ששיבא ניצב בצמרת בתי החולים הטובים והמתקדמים בעולם | בסך הכול ישראל עם חמישה בתי חולים ברשימה המונה 350 מרכזים רפואיים מרחבי העולם (בריאות)
דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס הערב לתקיפה של צה"ל על בית החולים 'נאצר' בחאון יונס שברצועת עזה, בה נהרגו אזרחים ועיתונאים, הבהיר כי מחבלי חמאס פעלו מתוך בית החולים, הביע צער על הפגיעה בחפים מפשע והבטיח להציג את ממצאי התחקיר בשקיפות | צפו בדברים (צבא)
בעזה מדווחים הבוקר כי צה״ל תקף בבית החולים נאצר בחאן יונס, וחיסל 14 מחבלים - ביניהם 4 "עיתונאים" מוכרים, בהם צלם שהועסק ע"י סוכנות הידיעות רויטרס | הכוחות קיבלו אישור לנטרל מצלמה שתיעדה את תנועת כוחות צה"ל | בדובר צה"ל הודיעו הודעה בהולה על פתיחת חקירה מיידית (חדשות)
כלי טיס של חיל האוויר תקף הלילה חוליית מחבלים חמושה מארגון הטרור חמאס אשר פעלה במתחם בית החולים 'אל מעמדאני', במרחב זיתון שבמרכז רצועת עזה | המחבלים שהותקפו, זוהו מאחסנים ומצטיידים בנשקים במתחם בית החולים והשתמשו בו כמחסה | תיעוד התקיפה (צבא)