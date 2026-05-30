בשל ההסלמה בצפון: בית החולים בנהריה עובר לפעול מתחת לאדמה

בית החולים לגליל בנהריה יעבור לפעול מתחת לאדמה, על רקע ההסלמה הביטחונית בגזרה הצפונית והרחבת הירי מצד חיזבאללה. גם בסבבי לחימה קודמים מול ארגון הטרור השיעי בית החולים עבר לפעילות תת-קרקעית.
בהודעה ששלח מנהל המרכז הרפואי לגליל לעובדים נכתב: "עודכנתי על ידי פיקוד העורף כי ממחר בשעות הבוקר / צוהריים תוגדר נהריה ובתוכה המרכז שלנו כאזור כתום שמשמעותה שאנו נידרש לרדת למתחמי תת הקרקע. איננו מופתעים וקיימת תוכנית מסודרת אשר תופעל ממחר".
מנהל המרכז הרפואי מפרט לעובדים את הצעדים הבאים:
- יתקיים רידוד מטופלים -בצורה שקולה ואחראית.
- הורדת המחלקות תחל מחר בבוקר לאחר קבלת הנחיות מסודרות מההנהלה.
- חדרי ניתוח נשים מחר ייפעלו כרגיל והחל מיום ב׳ יבוטל השימוש בהם.
- שמרטפיה תופעל מחר החל משעה 8 בבוקר.
במקביל, גם בבית החולים זיו בצפת נערכים להעברת הפעילות למתחם תת-קרקעי. הנחיות פיקוד העורף אינן מחייבות זאת, שכן העיר אינה בקו העימות, אך ההיערכות מתבצעת נוכח הרחבת הירי מצד חיזבאללה ואחרי שארגון הטרור שיגר רקטות גם לצפת.
