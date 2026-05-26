"אדוני השוטר": המפכ"ל עצר חשודים בפיגוע לאחר דיווח של נהג

אירוע מותח התרחש היום (שלישי) בנתיבי איילון, כאשר מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי מצא עצמו בלב דיווח על חשד לפיגוע מתרחש. נהג שחלף במסלול המקביל פנה אל המפכ"ל ודיווח לו על רכב חשוד, מבלי שזיהה כי מדובר במפקד הכללי של המשטרה.

על פי הפרטים שנמסרו, הנהג הפנה את תשומת ליבו של המפכ"ל לרכב שעורר את חשדו. המפכ"ל פעל באופן מיידי וחסם את נתיב הנסיעה של הרכב החשוד באמצעות ניידתו, תוך שהוא מבצע את המעצר בעצמו.

פעולה מהירה בזירה

המפכ"ל ירד מרכבו על מנת לגבות פרטים נוספים מהאזרח המדווח. לאחר שהנהג הצביע על המכונית החשודה, השתמש המפכ"ל בניידת שלו כדי לחסום את דרכה ולעצור אותה במקום. מיד לאחר מכן הזעיק תגבורת משטרתית שהגיעה במהירות לזירה.

כוחות המשטרה שהגיעו לאתר השתלטו על הרכב ועיכבו לחקירה את החשודים ששהו בתוכו. האירוע הסתיים ללא נפגעים, והחשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה.

בשעה זו בוחנים גורמי המקצוע במשטרה את נסיבות המקרה ואת החשד המקורי לפיגוע. על פי הנמסר, המשטרה בודקת את כלל כיווני החקירה, וטרם נקבע אם הרקע לאירוע הוא לאומני או פלילי.