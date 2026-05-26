ואטורי: הרצוג נמנע מלטוס מעל ארה"ב מחשש למעצר

ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון, העלה הבוקר (שלישי) טענה מפתיעה ביותר בראיון לרדיו 'קול ברמה': נשיא המדינה יצחק הרצוג נמנע לאחרונה מלטוס מעל שטח ארצות הברית בדרכו לפנמה, וזאת מחשש שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ יורה על מעצרו במידה והמטוס ייאלץ לנחות לתדלוק.

"הרצוג טס לפנמה ונמנע מלטוס מעל ארה"ב כי הוא פחד שטראמפ יעצור אותו אם המטוס יעצור לתדלוק", מסר ואטורי בביטחון. הטענה המפתיעה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין ממשל טראמפ לבין הרצוג ברקע החנינה לנתניהו, אך לא ברור מה הבסיס העובדתי לאמירה זו.

יצוין כי ואטורי, הנחשב למקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, נמצא בימים אלה במרכז הזירה הפוליטית בשל התבטאויותיו החריפות. כפי שדווח בבבלי, הוגשה נגדו תלונה לועדת האתיקה של הכנסת לאחר שאמר כי "בקדנציה הבאה נעמיד את כולם לדין" בהתייחסות לשופטי ההרכב הדן במשפטו של ראש הממשלה.

רקע מורכב ליחסים

הטענה של ואטורי מגיעה בתקופה מורכבת ביחסים בין נשיא המדינה לבין ראש הממשלה. כפי שפורסם, הרצוג החליט להקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו, לטענתו לאחר שראש הממשלה לא השיב לפניותיו הרשמיות.

לטענת ואטורי בנוגע למסלול הטיסה לא התקבלה תגובה רשמית מלשכת הנשיא, ולא ברור אם אכן חל שינוי במסלול הטיסה מסיבה זו או שמדובר בפרשנות של חבר הכנסת.