שני מקרים מתוקשרים התרחשו בשנה האחרונה בהם מפגינים בשתי מחאות שונות נדרסו בעת שחסמו כביש - אך רק במקרה אחד המשטרה טרחה להגיש כתב אישום | במקרה אחד התלונה הוגשה אך לא נפתחה חקירה, ובמקרה השני - הפרקליטות הגישה כתב אישום בעבירות שעשויות להגיע לשנים רבות בכלא (משטרה)
במהלך הבוקר חסמו עשרות מפגינים, בהם קטינים, את נתיבי איילון סמוך למחלף רוקח והציתו צמיגים וחפצים - תוך סיכון חיי אדם | המשטרה פיזרה את ההתקהלות בתוך דקות, עצרה אישה בת 35 ועיכבה קטין בן 17, וברשותם נמצאו אמצעי הרעשה. במשטרה הבהירו כי מחאה מותרת רק במסגרת החוק, וכי הצתת אש בצירי תנועה היא עבירה פלילית חמורה (בארץ)