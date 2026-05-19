ימים מתוחים בעיר טבריה: לאחר שיפור קל שנרשם בימים האחרונים במצבו של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק, חלה הבוקר (שלישי) החמרה פתאומית במצבו הרפואי, אשר אילצה את הצוות הרפואי להשיבו להרדמה מלאה על מנת לייצב את מצבו.

בתחילת השבוע נרשמה אופטימיות זהירה בקרב בני המשפחה והמקורבים, לאחר שחל שיפור קל במצבו ואף בוצע ניסיון מוצלח להפחית את מינוני ההרדמה.

אולם, הבוקר התבשרו התלמידים על ההחמרה הפתאומית, שהביאה לשינוי במצבו הרפואי. על פי הנמסר, הצוות הרפואי במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה, שם מאושפז הרב, נאלץ להשיבו להרדמה מלאה לאחר שהתגלו סימני החמרה במצבו.

יצוין כי הגר"ד קוק פונה לבית החולים בסוף השבוע האחרון לאחר שחש ברע. לאחר התייעצות רפואית קצרה בביתו, הוחלט לפנותו להמשך טיפול רפואי נשימתי במרכז הרפואי בטבריה. בימים האחרונים נרשם שיפור קל במצבו, אך הבוקר חלה ההחמרה.

חותנו הגר"י זילברשטיין: "צדיק יסוד עולם"

אמש (שני), בסיום שיעורו המרכזי, פנה חותנו הגדול של הגר"ד קוק, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, אל לומדי השיעור בדברים חמים ונשגבים. הגר"י זילברשטיין עצר את סדר השיעור, ובקול חנוק מדמעות תיאר את דמותו האצילית של חתנו.

"הוא אדם שהדור עומד עליו, וכעת נמצא במצב קשה, הוא צדיק יסוד עולם ממש, לא יתואר! הוא גדול בחכמת הקבלה", מסר הגר"י זילברשטיין בביטויים נדירים שאינם נשמעים כמעט מפיו. מיד לאחר דבריו המעוררים, פתח הגר"י זילברשטיין באמירת פרק ק"ל בספר התהילים, "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'", כאשר מאות המשתתפים בשיעור משיבים אחריו פסוק בפסוק ברעש גדול.