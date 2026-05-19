תחנת דלק, אילוסטרציה ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

סיפור קשה ומזעזע שהתרחש אמש בתחנת דלק באזור ירושלים ממחיש את עומק החרדה והפחד ברחוב החרדי בעקבות שינוי מדיניות האכיפה נגד בחורי ישיבות ואברכים. בחור ישיבה הותקף באלימות קשה, אך למרות פציעותיו והנזק הכבד שנגרם לרכבו, הוא התחנן בפני עוברי האורח שלא לערב את כוחות הביטחון.

על פי הדיווח ב'רדאר', האירוע התרחש כאשר הבחור עצר את רכבו בתחנת הדלק ונכנס לחנות הנוחות. בשלב זה, ניגש אליו אדם בעל חזות חילונית והחל לתקוף אותו פיזית, לבעוט בו ולירוק בפניו. מספר אזרחים חילונים שהיו עדים למחזה נחלצו לעזרתו של הצעיר, הגנו עליו וניסו לבלום את התוקף. התוקף הצליח להימלט מהזירה ברכבו, ובמהלך מנוסתו פגע ברכבו של הבחור החרדי וגרם לו נזק כבד. בעוד הצעיר הפצוע עומד נסער ומבוהל, ביקשו הנוכחים במקום להזעיק ניידת משטרה לטיפול באירוע ולתפיסת התוקף, אך הוא סירב לכך בתוקף. לפי העדויות, הבחור הסביר כי הוא חושש שפנייה למשטרה תוביל למעצרו שלו, בעקבות ההנחיות החדשות והמחמירות כלפי בני ישיבות שתוקף מעמדם פג. המציאות המטרידה הזו גורמת לכך שצעירים חרדים חוששים לעמוד על זכויותיהם ולקבל סיוע מהחוק, גם כאשר הם הופכים לקורבנות של פשעי שנאה ואלימות.

משטרה צבאית ( צילום: דו"צ | תמונה פותחת: רונן שטלצר )

האירוע החמור נתפס כתוצאה ישירה של מדיניות האכיפה החדשה, עליה הכריז אמש מפכ"ל המשטרה דני לוי, לפיה שוטרים מחויבים לעכב עריקים חרדים עד להגעתם של נציגי המשטרה הצבאית. כידוע, ההחלטה עוררה סערה בציבור החרדי ובמפלגות החרדיות.

הסגולה של הצדיק רבי בנימין פינקל נגד הטילים של איראן חיים רוזנבוים | 10:52

יצויין כי גורמים בכירים בארגוני הסיוע לעריקים חרדים אמרו בשיחות סגורות שלהחלטה אין באמת משמעות אפקטיבית משמעותית בגלל הדד-ליין הקשוח של חצי שעה. עם זאת, הפחד והחרדה ברחוב החרדי הם ממשיים ומוחשיים, כפי שמעיד האירוע הקשה בתחנת הדלק.

אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

האירוע בתחנת הדלק מצטרף לשורה של מקרים שבהם בחורי ישיבות ואברכים נמנעים מלפנות למשטרה גם במצבי חירום, מתוך חשש למעצר. המציאות החדשה מעוררת דאגה עמוקה בקרב גדולי ישראל ומנהיגי הציבור החרדי, שרואים בכך פגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של לומדי התורה.