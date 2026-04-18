אני רואה את בני גילי מתקדמים, קונים, מתבססים, ואני נשאר כאן עם הסטנדר הישן והחולצה הלבנה שכבר ראתה ימים יפים יותר. אבל ברגעים הכי קשים, כשנדמה שהכוחות נגמרים, אני מבין שזו לא הקרבה של מסכן – זו גבורה של לוחם | שי"ר, בחור ישיבה מ'אור ישראל', בטור סוער ומרגש (דעות)
המעצמה התורנית הגדולה בעולם התאחדה למעמד "מלכי רבנן" בהיכל ארנה בירושלים | קרוב ל-300 ראשי החבורות של הישיבה התייצבו על במה אחת | הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, עלו במיוחד לירושלים להשתתף באירוע ולהוקיר את עמלי התורה | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)
דרמה אירעה הערב בצומת הכניסה לרכסים כאשר משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, ולאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית | לאחר שהדיווח על המעצר הופץ בקווי המידע הייעודיים על מעצרי בחורים - המונים התקבצו במקום והביאו לשחרורו של הבחור (חרדים)
היום מציינים שש שנים לפטירתה של הרבנית נעמי ברייטקופף ע"ה, לפני 34 שנים, כשאחד האחיינים שלה עלה ללמוד בישיבה גדולה, היא שיגרה לו מכתב מלא רגש יהודי אמיתי, עם הדרכות חשובות שיכולות להועיל גם לבחורי ישיבות בימינו אנו | המכתב (חרדים)
איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים ולבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה העשירית: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו (בין הזמנים)
איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה התשיעית: אל תיתנו לו להבין שעזבתם אותו, הוא צריך אתכם • צפו (בין הזמנים)
אב חרדי מבני ברק קרע לגזרים את צו הגיוס שקיבל בנו תלמיד ישיבה, בציותו להוראת גדולי הדור "ועשית ככל אשר יורוך" | הוא הדגיש כי אינו מאמין בצווים אלו וכי עליהם להתייצב רק לפני הקב"ה וללמוד תורה | צפו בתיעוד (חרדים)