מצור הנפט האמריקאי מביא את התחבורה והתעשייה בקובה לקריסה, כאשר נהגים נאלצים להמתין חודשים בתורים דיגיטליים עבור ליטרים בודדים של דלק ומפעלים בינלאומיים מפסיקים את פעילותם | בפועל, קובה מוצאת את עצמה ללא דלקים כלל, לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים על כל מדינה שתשתף איתה פעולה או תמכור לקובה דלק (בעולם)
תקלה חמורה בתאי השירותים במהלך טיסה טרנס אטלנטית של יונייטד איירליינס מפריז לוושינגטון גרמה לצוות האוויר לשוב בחזרה לפריז מחשש לתקלות נוספות או הצפת המטוס בפסולת | לצורך הפחתת משקל המטוס טרם הנחיתה, שפכו הטייסים 14,000 ק"ג דלק בשמי אנגליה (תעופה)
במשך הרבה מאוד שנים, המדענים ואנשי הצבא האיראנים פיתחו טילים בליסטיים ארוכי טווח ואסטרטגיים עם יכולות חריגות לפגיעה בכל שטח מדינת ישראל | כעת, עם תחילת מבצע "עם כלביא", נחשף ארסנל הטילים עם יכולות תמרון והתחמקות ממערכות יירוט שאכן מטריד את ראשי מערכת הביטחון בישראל (צבא)