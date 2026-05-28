מחירי הדלק צפויים לרדת מתחת ל-8 שקלים החל מיום ראשון

תחנת דלק ( צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90 )

הקלה משמעותית צפויה בכיס הנהגים: מחירי הדלק יירדו ביום ראשון בחצות, כאשר ליטר בנזין צפוי לרדת אל מתחת לרף ה-8 שקלים ולעמוד על כ-7.80 עד 7.90 שקלים לליטר. ההוזלה המיוחלת מגיעה לאחר חודשיים בהם מחיר הבנזין הגיע ל-8.07 שקלים בשירות עצמי ו-8.32 שקלים בשירות מלא.

על פי ההערכות במשרד האנרגיה, הירידה הצפויה תהיה של לפחות 20 אגורות לליטר, אלא אם יתרחש שינוי חריג ברגע האחרון במחירי הנפט או בשער הדולר. המחיר הסופי ייקבע בהתאם לשינויים שיירשמו עד סוף השבוע. היחלשות הדולר וירידת מחירי הנפט ההוזלה הצפויה נובעת משני גורמים מרכזיים: היחלשות הדולר בשבועות האחרונים וירידה במחירי הנפט בשווקים העולמיים. מאז סוף אפריל ירד שער הדולר בכ-4%, ובמקביל נרשמה ירידה משמעותית במחיר חבית נפט מרמה של 114 דולר לכ-95-88 דולר. אנרכיה: הפלג לומד מהקפלניסטים - והשוטרים בשטח מתוסכלים | מעייריב איצלה כץ | 27.05.26 במשרד האנרגיה ממשיכים לעקוב אחר מחירי הנפט ושער הדולר עד סוף השבוע. כידוע, שער הדולר רשם בתקופה האחרונה ירידה דרמטית, דבר שמשפיע באופן ישיר על מחירי הדלק בישראל.

דולרים ( Shutterstock )

השפעה על האינפלציה והמשק

מחירי הדלק הגבוהים תרמו לעלייה במדד המחירים לצרכן באפריל, ולכן הירידה הצפויה עשויה לסייע גם בהפחתת שיעור האינפלציה. עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שבהן התקציב המשפחתי מתוח, מדובר בהקלה משמעותית שתורגש בתדלוק השבועי.

כזכור, מחיר הדלק עלה בחודשים האחרונים בעקבות המשבר מול איראן, כאשר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עלה מפברואר ועד מאי בהדרגה עד לרמה של יותר משמונה שקלים לליטר. העלייה השפיעה גם על מחירי מוצרים ושירותים במשק, בין היתר בשל התייקרות עלויות ההובלה והייצור.

ההוזלה הצפויה תכנס לתוקף ביום ראשון בחצות, ותספק הקלה ניכרת למשפחות רבות שנאלצו להתמודד עם עלויות גבוהות בחודשים האחרונים. עדכונים נוספים יפורסמו בהתאם לשינויים במחירי הנפט ושער הדולר עד סוף השבוע.