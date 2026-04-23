מוצרי החלב מתייקרים ב-1%: חלב, גבינה ושמנת יעלו במחיר

משקי הבית בישראל עומדים בפני התייקרות נוספת במוצרי יסוד: החל מה-1 במאי תיכנס לתוקף עלייה של כ-1% במחירי מוצרי החלב המרכזיים. ההתייקרות תחול על מגוון רחב של מוצרים שנמצאים בשימוש יומיומי במשקי הבית החרדיים, ביניהם חלב שתייה, גבינות, אשל ושמנת.

העלייה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר משפחות רבות בציבור החרדי ממילא מתמודדות עם קשיים כלכליים ועליית יוקר המחיה המתמשכת. כידוע, מוצרי החלב מהווים חלק מרכזי בתפריט היומיומי ובהכנות לשבתות וחגים, והעלייה החדשה צפויה להכביד על תקציבי המשפחות.

חלב שתייה - עלייה של 6-7 אגורות

בקטגוריית חלב השתייה, המחירים החדשים יעמדו כדלקמן: חלב טרי 3% שומן באריזת שקית של ליטר יעלה מ-6.35 שקלים ל-6.41 שקלים. חלב טרי 1% שומן באריזת שקית יעלה מ-5.89 שקלים ל-5.95 שקלים.

באריזות קרטון, המחירים יהיו גבוהים יותר: חלב טרי 3% שומן בקרטון של ליטר יעלה מ-7.28 שקלים ל-7.35 שקלים, בעוד חלב טרי 1% שומן בקרטון יעלה מ-6.85 שקלים ל-6.92 שקלים. כל המחירים כוללים מע"מ.

תוצרת חלב ניגרת - אשל, גיל ושמנת

גם מוצרי החלב הניגרים יתייקרו: אשל 4.5% שומן בגביע של 200 מ"ל יעלה מ-1.97 שקלים ל-1.99 שקלים. גיל 3% שומן בגביע זהה יעלה מ-1.76 שקלים ל-1.78 שקלים.

שמנת חמוצה 15% שומן בגביע של 200 מ"ל תעלה מ-2.81 שקלים ל-2.84 שקלים. שמנת מתוקה 38% שומן בקרטון של 250 מ"ל תעלה מ-7.56 שקלים ל-7.64 שקלים - עלייה של 8 אגורות.

גבינות קשות ורכות

בקטגוריית הגבינות הקשות, גבינה חצי קשה עמק 28% שומן בחריץ של קילוגרם תעלה מ-52.30 שקלים ל-52.85 שקלים. גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן בחריץ של קילוגרם תעלה מ-49.72 שקלים ל-50.24 שקלים.

גבינה לבנה 5% בגביע של 250 גרם תעלה מ-5.81 שקלים ל-5.87 שקלים. יצוין כי מחירי הביצים יישארו ללא שינוי, לפחות בשלב זה.

רקע להתייקרות

ההתייקרות במוצרי החלב מצטרפת לגל עולה של עליות מחירים במשק, כפי שדווח באתר כיכר השבת. בחודשים האחרונים נרשמו התייקרויות במגוון מוצרים, כולל מוצרי מזון בסיסיים ודלק.

על פי נתוני משרד החקלאות, ענף החלב בישראל ממשיך להתמודד עם אתגרים מגוונים, ביניהם שינויים במחירי מספוא מיובא ומקומי, מחירים בינלאומיים של אבקות חלב וחמאה, ושערי חליפין משתנים. כל אלה משפיעים על עלויות הייצור ובסופו של דבר על המחיר לצרכן.