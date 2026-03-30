לאחר עלייה חדה של 148% במחירי הכסף בשנת 2025, תעשיית האנרגיה הסולארית ניצבת בפני אתגר כלכלי חדש | היצרנים הסינים, השולטים בשוק העולמי, נאלצים להעלות מחירים או להאט את הייצור, בעוד הביקוש נותר בשיא היסטורי וההיצע מצומצם (כלכלה)
האינפלציה בטורקיה ירדה ל־32.87% באוקטובר האחרון - הנתון הנמוך ביותר מאז 2021 | למרות ההקלות, מאבק הממשלה והבנק המרכזי רחוק מסיום: מחירי המזון והדיור ממשיכים להעיק על הציבור, והתחזיות להמשך שימור התנופה נותרות זהירות לנוכח הקשיים בשווקים (בעולם)
הזהב רושם שיאים חדשים עם עליות של 38% מתחילת השנה, כשמשקיעים מכל העולם ממהרים להגן על תיקיהם ברקע היחלשות הדולר, תחזיות להורדת ריבית פדרלית ואי שקט גיאופוליטי מתמשך | מומחים מעריכים שהריצה הגדולה עוד לא הסתיימה, והמחיר עשוי לטפס עד 4,000 דולר לאונקיה בשנה הקרובה (כלכלה)
הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית בישראל יצרו בשנים האחרונות תעשייה חיונית לכלכלה ולביטחון המידע - עם משיכת ענקיות גלובליות כמו אמזון וגוגל לצד חברות ישראליות מובילות | בישראל, שבה 86% מהחשמל עדיין מיוצר מדלקים מזהמים, הצמיחה המהירה של חוות שרתים צפויה להכביד על המשק כולו - בפרט בגלל צריכת האנרגיה האדירה והצורך במים לקירור | הרשויות עדיין מגבשות מדיניות רגולטורית עדכנית, במטרה ליצור איזון בין קידום החדשנות הטכנולוגית לבין הצורך להבטיח יציבות צרכנית (כלכלה)
החלטה אמריקאית מפתיעה להטיל מכס כבד על מטילי זהב בשוקי הסחורות, פוגעת בעיקר בשווייץ – אחת מיצואניות הזהב הגדולות ביותר לארה"ב. המשקיעים חוששים להמשך היציבות בשוק ובתפקודו של בורסת הסחורות בניו-יורק (כלכלה)
לאחר תקופה ארוכה של התלבטויות הוחלט ב"איגוד מנהלי התחנות" שמאגד את תחנות הדרייברים הגדולות, להעלות את מחירי הנסיעות באופן גורף | מנהל תחנה מפורסמת ל'בבלי' - "ניסינו לשמור על המחירים הישנים, אבל נאלצנו להתאים את עצמנו למצב" | במקביל, מתנהלים מגעים עם גורמים במשרדים ממשלתיים ל'הלבנת' התחום (חדשות, בארץ)
פשרת
דיכטר מאיימת לייקר משמעותית את מחיר
הלחם והפירות בישראל על ידי חיוב רכישת
חיטה אמריקאית יקרה במקום אירופאית זולה
| והאם
"ביטחון
המזון"
– הוא מיתוס
שנועד להסתיר הגנה על יצרנים מסוימים
מתחרות חופשית?
(חדשות
כלכלה)
ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
ביממה האחרונה, בתוך פרק זמן של כמה שעות, שלוש מתוך חמש חברות המזון ומוצרי הצריכה המובילות בישראל; שטראוס, יוניליוור והחברה המרכזית למשקאות — הודיעו על העלאת מחירים | לצידם גם מחלבות גד הצטרפה ל"חגיגה" והודיעה על התייקרויות | ההתייקרויות הללו מצטרפות להודעות של תנובה וענקית היבוא דיפלומט בשבוע שעבר על עליות מחירים צפויות (צרכנות)
ענקית הייבוא וההפצה דיפלומט הודיעה ביממה האחרונה על העלאת המחירים של מוצרי השוקולד והקפה בשיעור של כ-15% | ההתייקרות תיכנס לתוקף ב-1 במאי 2025 | בין המוצרים שהתייקרו: מוצרי מונדלי, הכוללים עוגיות שוקולד כדוגמת אוראו ומילקה; מוצרי JDE, הכוללים קפה נמס ג'ייקובס וקפסולות; וכן מוצרי FLORA ובהם מרגרינת "בלו-בנד" (צרכנות)
החל
מיום שישי הקרוב,
מחירי
הנסיעה בתחבורה הציבורית צפויים להתייקר
בשיעור של עד 33%
כדי
לממן את רפורמת "צדק
תחבורתי"
של
השרה רגב.
הרפורמה
מעוררת מחלוקת עקב חוסר שוויון בהנחות
בין אזורים סמוכים והיא לא תשפר
את איכות השירות,
למרות
העלייה במחירים (חדשות
תחבורה)
מחקר חדש: רכב חשמלי יקר יותר למשק בשנת 2024, אך צפוי לחסוך כסף בעשור הקרוב. מחקר של המועצה הלאומית לכלכלה מראה כי למרות עליית מחירי הרכבים החשמליים הצפויה, השימוש בהם צפוי להיות משתלם יותר מרכבי בנזין בטווח הארוך (חדשות כלכלה)