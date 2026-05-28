מגנום ישראל נפרדת משטראוס ומשנה שם • המהלך יארך כשנה שלמה

צרכנים שחיפשו לאחרונה את הסימן המסחרי המוכר של שטראוס על אריזות המגנום או הקרמיסימו שלהם, יצטרכו להתרגל למציאות חדשה. חברת הגלידות "מגנום ישראל" הודיעה היום (חמישי) על מהלך מיתוג מחדש משמעותי, במסגרתו היא נפרדת לחלוטין מהסימן המסחרי של שטראוס על גבי אריזות המוצרים, ותפעל מעתה תחת השם הרשמי: מגנום קו.

המהלך המקומי מגיע כחלק מארגון מחדש של חברת האם הבינלאומית, The Magnum Ice Cream Company (TMICC), שהפכה בסוף שנת 2025 לחברה עצמאית לחלוטין הנסחרת בבורסה. זאת בעקבות פיצול תאגידי גלובלי שנועד לאפשר לה להתמקד אך ורק בשוק הגלידות העולמי.

תהליך הדרגתי שיארך כשנה

השינוי המיתוגי נכנס לתוקף כבר מהיום, אך הצרכנים לא ירגישו בו מיד על מדפי רשתות השיווק והפיצוציות. בחברה מדגישים כי מדובר בתהליך הדרגתי וממושך שצפוי לארוך כשנה שלמה. במהלך תקופה זו יוחלפו הלוגואים והסימנים המסחריים הישנים על גבי אריזות המוצרים, חזיתות המפעלים, מערכות השיווק וההפצה, וכלל נכסי החברה בישראל.

מביך ומכעיס: נתניהו וביסמוט בהתרסה כנגד גדולי ישראל חיים כהן | 14:22

למרות השינוי הוויזואלי המשמעותי, בחברה ממהרים להרגיע את הקהל הישראלי ומבהירים: הטעם והאיכות לא משתנים. כל פעילות הייצור נשארת במתכונתה המלאה במפעל הגלידות המקומי בעכו.

המותגים האהובים ממשיכים

המותגים הנוסטלגיים והאהובים ימשיכו להימכר בדיוק באותו המתכון המוכר, וגם הקרמבו הלאומי ימשיכו ללוות את הצרכנים הישראלים ללא שום שינוי בטעם. בהנהלת החברה מסבירים כי מטרת המהלך היא לאחד את הפעילות התעשייתית תחת מותג גלובלי אחד חזק ומוביל, תוך שמירה קפדנית על הזיקה המקומית והמוצרים הייחודיים המזוהים עם הצרכן הישראלי כבר עשרות שנים.

רקע: מיתוג מחדש בעולם הגלידות

המהלך של מגנום ישראל מצטרף למגמה רחבה יותר בשוק הגלידות העולמי, שבה חברות בוחרות לאחד את המיתוג שלהן תחת שמות מסחריים בינלאומיים. בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים, שבהם חברות גלידה מקומיות עברו תהליכי מיתוג מחדש כחלק מארגון תאגידי רחב יותר.

יצוין כי שוק הגלידות בישראל נחשב לאחד התחרותיים ביותר במזרח התיכון, עם נוכחות של מותגים בינלאומיים לצד יצרנים מקומיים. המותגים המובילים כמו מגנום, קורנטו וקרמיסימו זוכים לביקוש גבוה במיוחד בעונת הקיץ, ומהווים חלק משמעותי ממכירות הגלידות במדינה.