ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
ביממה האחרונה, בתוך פרק זמן של כמה שעות, שלוש מתוך חמש חברות המזון ומוצרי הצריכה המובילות בישראל; שטראוס, יוניליוור והחברה המרכזית למשקאות — הודיעו על העלאת מחירים | לצידם גם מחלבות גד הצטרפה ל"חגיגה" והודיעה על התייקרויות | ההתייקרויות הללו מצטרפות להודעות של תנובה וענקית היבוא דיפלומט בשבוע שעבר על עליות מחירים צפויות (צרכנות)