חדשות צרכנות

לקראת חג הפסח, גורמים בכירים בענף המזון בישראל מזהירים מפני מחסור משמעותי הצפוי בשוק הבשר, העופות והדגים על רקע המלחמה | ההערכות בשוק מדברות על אפשרות לעלייה של עשרות אחוזים במחירי מוצרי פרימיום (בארץ)
הרפתנים החלו הבוקר בהפסקת אספקת החלב במחאה על רפורמת סמוטריץ' • מדפים ריקים ברשתות והגבלת רכישה ל-2 יחידות ללקוח • מחר הפגנה גדולה בלטרון ותהלוכה לירושלים | המשבר שמאיים על כל בית בישראל ומציף בדאגה רבבות הורים חרדים (בארץ)
50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
שר האוצר מתכנן להוציא לפועל בימים הקרובים, מהלך שיביא לחיסכון ניכר: כל מי שרוכש ברשת מוצרים, זכאי לפטור ממע"מ בתנאי שהרכישה אינה עולה על סכום של 75 דולרים, שר האוצר מתכנן להגדיל את הסכום באופן משמעותי (חדשות)
בדיקות מעבדה העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | חומרים אלה, ידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים | ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)
הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה לקנוס את 'גלובל ריטייל' (קרפור) ב־1.8 מיליון שקל, לאחר שבבדיקות נמצאו מאות מוצרים ללא מחיר, פערים בין המחיר שסומן למחיר בקופה, סימון שגוי של ארץ ייצור, והיעדר שילוט למחירים בפיקוח (כלכלה)
ענקית הלואו-קוסט Ryanair, המשמשת נוסעים חרדים רבים לאירופה, הודיעה לאחרונה כי תחדל להשתמש בכרטיסי עלייה למטוס מודפסי ותעבור לשימוש בלעדי בכרטיסים דיגיטליים באפליקציית החברה | מדובר במכה קשה עבור נוסעים רבים מהמגזר החרדי שאינם מחזיקים ב'טלפון חכם', והצעד התקדימי עלול למנוע מהם את האפשרות לטוס עם החברה (תעופה)
קמתם בבוקר, נכנסתם ל־AliExpress לחפש שמלה ב־30 שקל או גאדג’ט בחמישה דולר וגיליתם שהמשחק השתנה? הפטור ממכס שכולנו סמכנו עליו נחתך ביום אחד בצעד דרמטי של טראמפ, והעולם נכנס לסחרור: המחירים עולים, מוכרים קורסים, אפילו מותגים ענקיים מדווחים על הפסדים. האם עידן הקניות הזולות ברשת באמת נגמר? ומי ירוויח ומי יפסיד מהמהפכה הזו? (צרכנות)
מועצת החלב הביעה אמש התנגדות חריפה
להחלטת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לאפשר ייבוא חלב מפולין בפטור ממכס | לפי המועצה,
הצעד עלול לפגוע ביצרנים המקומיים מבלי לפתור את המחסור הצפוי בתקופת החגים (חדשות
כלכלה)
רשת "רמי לוי בשכונה", שבבעלות איש העסקים רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת | בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לשאר הסניפים בארץ (צרכנות)
"לתנובה יש מחוייבות לשמור על ביטחון המזון של הציבור בישראל", כך אמר השבוע חיים גבריאלי, יו"ר דירקטוריון תנובה, בעת ביקורי השרים - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הכלכלה והתעשיה ח"כ ניר ברקת בתנובה (צרכנות)
בנק מרכנתיל מאמץ את מתווה ההקלות של בנק ישראל ומעניק שורת הקלות והטבות מותאמות לצרכי לקוחותיו הפרטיים והעסקיים שנפגעו בעקבות מבצע "עם כלביא" וכן ללקוחות שגויסו למילואים וללקוחות שחזרתם לארץ מתעכבת עקב כך. בנוסף, הבנק מרחיב את ההקלות לקהל לקוחותיו כדי לאפשר להם שקט כלכלי בתקופה מורכבת זו (כלכלה)