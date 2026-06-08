משרד החקלאות פתח חדר מצב ייעודי לאספקת מזון

עם חידוש המלחמה, כאשר משפחות בציבור חוששות מפני מחסור במוצרי מזון, משרד החקלאות וביטחון המזון פתח היום (שני) חדר מצב ייעודי שיפעל באופן רציף למעקב אחר אספקת המזון לציבור. החדר, שהוקם בעקבות התפתחויות הביטחוניות, עוקב מקרוב אחר שרשראות האספקה, נמלי הים והשטח, ומעניק מענה מיידי לכל תרחיש.

מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון, אורן לביא, מסר כי "משרדנו פועל בחירום כדי להבטיח את הרציפות התפקודית והעסקית של המשק ולשמור על אספקה סדירה של תוצרת חקלאית טרייה לציבור. חדר המצב הייעודי עוקב מקרוב אחר שרשראות האספקה, נמלי הים והשטח, ומעניק מענה מיידי לכל תרחיש, במטרה לשמור על מדפים מלאים ועל ביטחון המזון של אזרחי ישראל".

הערכת מצב בהשתתפות הנהלת המשרד

היום התקיימה הערכת מצב במשרד החקלאות וביטחון המזון, בראשות שר החקלאות וביטחון המזון, חה"כ אבי דיכטר, ומנכ"ל המשרד, אורן לביא, ובהשתתפות הנהלת המשרד וגורמי המקצוע. במסגרת הדיון נסקר מצב שרשראות האספקה, הייצור המקומי והייבוא, וכן הוצגה תמונת מצב עדכנית של כלל ענפי החקלאות והמזון.

המשרד עדכן כי אספקת המזון לציבור נמשכת כסדרה, והוא פועל יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים לשמירה על רציפות האספקה ומדפים מלאים ברחבי הארץ. כמו כן, פעילות המשחטות ובתי המטבחיים ממשיכה כסדרה, ואיסוף החלב מהרפתות ואיסוף הביצים מהלולים מתבצעים באופן רציף.

תיעדוף בפריקת מטענים בנמלים

נמלי הים בישראל פתוחים וממשיכים לקלוט ולפרוק מטענים. בהתאם להנחיית רשות החירום הלאומית, מתבצע תיעדוף בפריקה בנמל לאוניות הנושאות מטעני גרעינים ותבואה, המשמשים לאספקת מזון לבעלי חיים. צעד זה נועד להבטיח את המשך הרציפות התפקודית של שרשרת האספקה ואת ביטחון המזון של מדינת ישראל.