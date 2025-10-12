הנשיא טראמפ מתכוון להיפגש עם נשיאה של הרפובליקה העממית של סין, שי ג'ינפינג, במסגרת ועידת APEC בדרום קוריאה, בתקופה שבה סין מטילה חרם מלא על סויה אמריקאית ופועלת להגבלת יצוא מינרלים חיוניים לארה"ב | הממשל האמריקאי שוקל צעדי תגובה, אך הסיוע למגדלי הסויה בארה"ב נדחה בשל השבתת הממשל שנמשכת | האם המשבר הגיע לנקודת רתיחה? (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון פיתחו רובוט מתקדם, הנשען על בינה מלאכותית וטכנולוגיית אוויר, שמצליח לקטוף תותים במהירות ודיוק מרשימים | הפיתוח נותן מענה למחסור הגובר בעובדים המאפיין את תעשיית התותים שמוערכת בשווי 20 מיליארד דולר, שניצבת בפני אתגרי גידול הולכים ומחריפים (טכנולוגיה)
היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)