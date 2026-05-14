בית האריזה לאבוקדו ( צילום: דוברות משרד החקלאות ומנהלת תקומה )

מנהלת תקומה ומשרד החקלאות וביטחון המזון השיקו אתמול (רביעי) בית אריזה חדשני לאבוקדו בחבל התקומה, במסגרת מאמצי השיקום הרחבים של החקלאות והכלכלה באזור לאחר אירועי ה-7 באוקטובר. המיזם, שהוקם בהשקעה של למעלה מ-4 מיליון ש"ח מכספי מנהלת תקומה ובשיתוף הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, נחשב למשוכלל מסוגו בישראל בתחום מיון ואריזת האבוקדו.

בית האריזה החדש מהווה שותפות ייחודית בין ארבעה תאגידים חקלאיים - קיבוץ נירים, קיבוץ גברעם, מטעי השקמה (שותפות של ארז ואור הנר) וגולי גשר (שותפות של דורות, רוחמה וחצרים). המיזם מאחד שבעה קיבוצים, מהם ארבעה בחבל התקומה, סביב מטרה משותפת של חיזוק החקלאות המקומית ובניית תשתית כלכלית יציבה וארוכת טווח לענף האבוקדו באזור. טכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת בלב המתקן עומדת טכנולוגיית מיון אופטי מתקדמת, מהחדשניות בענף, המבוססת על יכולות בינה מלאכותית. בניגוד לשיטות המיון שהיו נהוגות עד לפני מספר שנים, המערכת החדשה מסוגלת לזהות בדיוק רב מאפיינים פנימיים וחיצוניים של הפרי, ולאפשר מיון ברמת דיוק גבוהה במיוחד. התוצאה היא תהליך יעיל ומדויק יותר, לצד שיפור משמעותי באיכות התוצרת ובערכה הכלכלי. נתניהו וסער הנחו לתבוע את ה'טיימס' על פרסום שקרים מעוותים ישראל גרוס | 15:07 תמיכת מנהלת תקומה אפשרה את הקמת המתקן והטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות, מהחדשניות בענף, באופן הממצב את בית האריזה בחזית תחום מיון ואריזת האבוקדו בישראל. החדשנות הטכנולוגית משתלבת עם פרוטוקולים קפדניים לשמירה על איכות הפרי - החל מבקרת טמפרטורה מדויקת, דרך שיטות אריזה מתקדמות ועד שימוש מבוקר בחומרי חיטוי.

בית האריזה לאבוקדו ( צילום: דוברות משרד החקלאות ומנהלת תקומה )

יצוא לאירופה והשוק המקומי

כל שלב בתהליך נועד להבטיח שהאבוקדו יגיע לצרכן במצב מיטבי, הן בשוק הישראלי והן בשווקים באירופה, אליהם מיועדים כ-60% מהיבול. בעונה הקרובה צפוי בית האריזה לטפל בכ-8,000 עד 10,000 טונות אבוקדו - נתון הממחיש את היקף הפעילות ואת הפוטנציאל הכלכלי המשמעותי של המיזם.

מעבר להיבט החקלאי, מדובר במהלך המבטא תפיסה רחבה של פיתוח אזורי, המבקשת לבסס מנועי צמיחה ארוכי טווח, לחזק את ההתיישבות ולייצר עתיד כלכלי יציב ובר-קיימא עבור יישובי חבל התקומה. כידוע, מוצרי מזון רבים התייקרו בחודשים האחרונים, והשקעה בתשתיות חקלאיות מקומיות עשויה לסייע בייצוב המחירים.

"עוגן ההתיישבות והחוסן הלאומי"

אורן לביא, מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון, מסר: "החקלאות הישראלית היא עוגן ההתיישבות והחוסן הלאומי שלנו. שיקומו האמיתי של החבל עובר דרך השדות והמטעים, כשהתושבים ורווחתם עומדים תמיד לנגד עינינו. הקמת בית האריזה היא פרי שיתוף פעולה אסטרטגי והדוק בין משרדי החקלאות והכלכלה לבין מנהלת תקומה, המוכיח כי איחוד כוחות ממשלתי הוא המפתח לשיקום אזורי".

לביא הוסיף כי "כחלק ממחויבותנו לביטחון המזון, הקצתה הממשלה תקציבים משמעותיים להאצת הפעילות החקלאית. נמשיך לפעול בנחישות, כתף אל כתף עם כלל גופי הממשלה, לחיזוק החקלאית המקומית המהווה את הלב הפועם של הקהילה ומנוע לצמיחה מחודשת".

"מהלך אסטרטגי לחיזוק החבל"

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, ציין: "ההשקעה בבית האריזה היא הרבה מעבר לתמיכה כלכלית נקודתית. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לחזק את חבל התקומה כמוקד חקלאי מתקדם, יציב וצומח. הפרויקט הזה משלב בין מסורת חקלאית ארוכת שנים לבין חדשנות טכנולוגית מהמתקדמות בענף, ומבטא את התפיסה שמובילה אותנו – יצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח שיחזקו את הכלכלה המקומית, את ההתיישבות ואת החוסן האזורי כולו".

שלמה אטיאס, מנהל הרשות להשקעות, הבהיר: "הטמעת טכנולוגיות מתקדמות היא השקעה לטווח ארוך שמפעל תעשייתי או חקלאי שלא יבצע אותה יישאר מאחור. הרשות להשקעות חרטה על דגלה את דרישת הטכנולוגיה המתקדמת והייצור המתקדם בכלל מסלולי הסיוע שלה, מתוך הבנה עמוקה של התעשייה בישראל ודאגה לעתיד התעשייה בישראל. הרשות להשקעות שמחה להיות חלק משיקומו וצמיחתו של חבל התקומה ותמשיך לשתף פעולה עם מנהלת התקומה במסלולים שונים ומגוונים לחיזוק התעשייה והכלכלה".

יצוין כי דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה חשף פערים בשיקום העוטף, ומיזמים כמו בית האריזה החדש מהווים צעד חשוב בכיוון הנכון לחיזוק הכלכלה המקומית ושיקום התשתיות החקלאיות באזור.