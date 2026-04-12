"להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר", קרא היום השר בצלאל סמוטריץ' | דבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
לפי נתוני הלמ"ס מתגוררים כיום בעוטף עזה כ-65 אלף תושבים ביחס לכ-62 אלף ערב מתקפת ה-7 באוקטובר | השר זאב אלקין: "נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים" | ראש המנהלת, אביעד פרידמן: "ב-2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו" | מנהלת תקומה מפרסמת סיכום פעילות שנת 2025 ומבט ל-2026 (בארץ)
תחקיר צה"ל על מתקפת החמאס בעוטף חושף כי שרשרת הפיקוד הדרומית נפגעה, אך חברי כיתת הכוננות במושב יתד הצליחו בס"ד למנוע טבח ועצרו 10 מחבלים | הקרב המר של סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל בכביש 232 הציל את חבל שלום כולו | אלו הפרטים המצמררים (צבא וביטחון)
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, ועדת האלוף במיל' סמי תורג'מן צפויה להגיש בשבוע הבא את ממצאיה לרמטכ"ל אייל זמיר | הוועדה בחנה את כלל התחקירים הצה"ליים בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומסקנותיה עשויות להוביל להחלטות אישיות נגד בכירים (צבא)
ראש המטה הכללי של צה"ל בזמן טבח השבעה לאוקטובר, מסר את גרסתו לטבח הקשה בפני תושבים בעוטף עזה | "בדיעבד היה אפשרות לעשות יותר טוב, אבל לא הייתה לנו את הזכות לנהל דיון אם זה מלחמה או תרגיל, כפי שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים" (צבא)
החומות הגבוהות ששימשו מגן ליישובי הצפון בעוטף עזה יורדות – וישראל נהנית מיתרון תצפיתי אסטרטגי | השליטה הישראלית בנקודת הגובה האסטרטגית "עלי מונטאר" מאפשרת לפרק באופן הדרגתי את המיגון סביב נחל עוז ויישובי הצפון (צבא)
בקיבוץ נחל עוז הודיעו היום למנהלת "תקומה", האחראית על שיקום העוטף, כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה להחזיר את התושבים ליישוב תוך כדי מלחמה | לדבריהם, "המנהלת מאלצת את תושבי נחל עוז לשוב לקיבוץ תחת מצב לחימה, נחל עוז ותושביו לא יסכימו להיות מופקרים פעם נוספת" (בארץ)
אירוע חריג התרחש הערב בעוטף עזה כאשר שיגור בודד שנורה מדרום הרצועה נפל בשטח קיבוץ נירים | בעקבות הנפילה נגרם נזק קל לבתים שנמצאים בבנייה בשכונת הצעירים החדשה | מדובר בשכונה שבתיה נפגעו במהלך טבח 7 באוקטובר, ונמצאת כעת בשיקום (בטחון)