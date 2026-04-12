הגן בבארי ( דוברות המשטרה )

הבוקר (ראשון) החלה הריסת הבתים בשכונת הזיתים בקיבוץ בארי, במסגרת תוכנית המתאר הרחבה של מנהלת תקומה לשיקום יישובי העוטף. הבית הראשון שנבחר להריסה הוא ביתה של משפחת גת ואלון - מבית זה נחטפה כרמל גת הי"ד, שהוחזקה בשבי חמאס במשך 11 חודשים עד שנרצחה באוגוסט 2024 יחד עם חמישה חטופים נוספים במנהרה ברפיח.

שכונת הזיתים הייתה מהאזורים שנפגעו באורח הקשה ביותר בבארי במתקפת שמחת תורה. בתים רבים בשכונה נשרפו כליל או ספגו פגיעות ישירות של פגזי טנקים וירי רקטי במהלך קרבות הבלימה מול המחבלים. כעת, עם פינוי ההריסות, יחל שלב התכנון של השכונה החדשה שתקום על אותן תשתיות.

מנהלת תקומה הקצתה תקציב חומש של כ-19 מיליארד שקלים לטובת שיקום האזור, מתוכם כ-7 מיליארד שקלים כבר חויבו בשנת 2024. תקציב השיקום הפיזי עומד על 1.5 מיליארד שקלים, כאשר 1.1 מיליארד שקלים מתוכם הוקצו לעשרת היישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר. קיבוץ בארי זכה לתקציב השיקום הגבוה ביותר - כ-470 מיליון שקלים, בהשוואה לכפר עזה (כ-200 מיליון שקלים) וניר עוז (כ-230 מיליון שקלים). בנוסף, כ-1.4 מיליארד שקלים הוקצו לשדרוג תשתיות, מיגון ומבני ציבור בשדרות ובמועצות האזוריות.

נתוני השיקום בעוטף

על פי נתוני מנהלת תקומה שפורסמו לאחרונה, 92% מכלל תושבי חבל התקומה - יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור - כבר חזרו לבתיהם. למעשה, מתגוררים כיום בחבל התקומה יותר תושבים משהיו לפני ה-7 באוקטובר: לפי נתוני הלמ"ס כ-65 אלף תושבים מתגוררים בחבל התקומה, ביחס לכ-62 אלף ערב מתקפת חמאס.

עם זאת, 13 יישובים עדיין מוגדרים במניעה ביטחונית או שיקומית לחזרת התושבים. מתוך 1,850 מבני מגורים ביישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר, 970 נמצאים בהליכי שיפוץ מתקדמים. מתוך 420 בתים המיועדים לבניה מחדש, 120 נמצאים בתהליכי בניה.

אתגרים בדרך לשיקום מלא

יצוין כי בקיבוץ נחל עוז הודיעו למנהלת תקומה כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה להחזיר את התושבים ליישוב תוך כדי מלחמה. לדבריהם, "המנהלת מאלצת את תושבי נחל עוז לשוב לקיבוץ תחת מצב לחימה, נחל עוז ותושביו לא יסכימו להיות מופקרים פעם נוספת".

הריסת שכונת הזיתים בבארי מסמלת צעד משמעותי בדרך לשיקום המלא של הקיבוץ, אך עדיין נותרו אתגרים רבים בפני מנהלת תקומה ותושבי העוטף בדרך להחזרת החיים למסלולם.