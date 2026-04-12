דרור אור הי"ד, החלל האחרון מקיבוץ בארי שגופתו הושבה מעזה, הובא למנוחות לצד רעייתו יונת שנרצחה ב-7 לאוקטובר | משפחתו ספדה לו בטקס מרגש בקיבוץ: "דרורי שלנו כאן. לא כפי שפיללנו, אבל לנו טיפ-טיפה יורד המתח. אנחנו כואבים, עצובים מאוד-מאוד ונורא-נורא מתגעגעים" (בארץ)
נציגי צה"ל הודיעו למשפחה על השלמת הליך הזיהוי | גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי גא"פ וגופתו נחטפה לעזה | אשתו, איילת, נרצחה גם כן במתקפה על ביתם | הם הותירו ארבעה ילדים ושבעה נכדים | צה"ל דורש מחמאס לעמוד בהסכם ולהשיב את כל החללים (בארץ)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)