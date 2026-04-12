לפי נתוני הלמ"ס מתגוררים כיום בעוטף עזה כ-65 אלף תושבים ביחס לכ-62 אלף ערב מתקפת ה-7 באוקטובר | השר זאב אלקין: "נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים" | ראש המנהלת, אביעד פרידמן: "ב-2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו" | מנהלת תקומה מפרסמת סיכום פעילות שנת 2025 ומבט ל-2026 (בארץ)
בקיבוץ נחל עוז הודיעו היום למנהלת "תקומה", האחראית על שיקום העוטף, כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה להחזיר את התושבים ליישוב תוך כדי מלחמה | לדבריהם, "המנהלת מאלצת את תושבי נחל עוז לשוב לקיבוץ תחת מצב לחימה, נחל עוז ותושביו לא יסכימו להיות מופקרים פעם נוספת" (בארץ)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
500 ימים
לאחר המלחמה,
83% מתושבי חבל תקומה
שבו לביתם,
אך 13
יישובים עדיין ממתינים
להשלמת השיקום.
מנהלת תקומה מפרסמת
נתונים מקיפים על ההתקדמות,
האתגרים והתקציבים
המושקעים בהחזרת החיים למסלולם בעוטף
עזה (חדשות
בארץ)