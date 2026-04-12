בנו ובנותיו של מני גודארד הי"ד, שגופתו הוחזרה בשבוע שעבר מידי המרצחים של חמאס, ספדו לו בכאב בהלוויה שהתקיימה בבית העלמין בקיבוץ בארי: "אני רוצה להגיד לך שאני אוהב, שאני מתגעגע, ואני רוצה גם לבקש סליחה. סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב, סליחה שלקח יותר מדי זמן להביא אותך לקבורה", ספד בנו (חדשות בארץ)
טקס מרגש נערך הבוקר (רביעי) כאשר שורד השבי אלי שרעבי, זכה לכתוב אותיות בספר התורה המיוחד שיוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת בקיבוץ בארי - פרי יוזמתה הברוכה של ניצולת הטבח בשמחת תורה | שורד השבי קרא לאחדות עם ישראל (ברנז'ה)