אלמוג בוקר מזהיר: "הכלה לא מייצרת שקט"

אלמוג בוקר, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום, שהיה הכתב הראשון שנאלץ לעמוד מול מצלמה ולדווח על זוועות שבעה באוקטובר, פרסם הבוקר (רביעי) אזהרה חריפה מפני חזרה על מדיניות ההכלה שהובילה לאסון. בוקר, שחווה על בשרו את תוצאות הזנחת גידול חמאס בעוטף עזה, מזהיר כי אותה מדיניות חוזרת על עצמה כעת בגבול הצפון.

"אתמול שוגרו רקטות לעבר כוחותינו ובצהל הגדירו את זה שווא ותקפו בצורה מדודה. השמידו את המשגר. תגובה אמיתית לא הגיעה עד עכשיו", כתב בוקר בפוסט חריף. "אז מה קרה הבוקר? בדיוק מה שקרה במשך שנים בעוטף: חיזבאללה היום, כמו חמאס אז, הבין שמכילים, אז ירו שוב לעבר כוחותינו". כזכור, אתמול (שלישי) שיגרו מחבלי חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, וכן כטב"ם לעבר יישובי קו העימות. בתחילה הודיע דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא, אך לאחר מכן חזר בו מהודעתו והבהיר כי אכן התרחשו שני אירועים מקבילים המהווים הפרה בוטה של הפסקת האש. גם הבוקר נשמעו אזעקות באזור מטולה. בוקר מתייחס במיוחד לתושבי מטולה ששמעו את המיירט, אך לא קיבלו אפילו הודעת עדכון מצה"ל. "הסבירו להם שזה לעבר כוחותינו ואפילו לא יצאה הודעת עדכון של צהל. אז לא הבנתי, זה בסדר?" הוא שואל בכאב. "עשרים פלוס שנים לימדו אותנו" הכתב, שמתגורר בקיבוץ זיקים ושרד את הטבח בנס, מסתמך על הניסיון המר שצבר בעוטף עזה. "עשרים פלוס שנים של ירי מעזה לעוטף, לימדו אותנו: הכלה לא מייצרת שקט. הכלה מביאה אותך בסוף לשבעה באוקטובר", הוא מזהיר. בוקר מפנה ביקורת חריפה לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כץ: "ראש הממשלה נתניהו? שר הביטחון כץ? פתאום אתם שקטים מדי.. בדרך כלל מצייצים מהר. אבל זה רק קו עימות, אז בקטנה… הם רגילים".

"לא רואה את עצמי חוזר לגור שם"

יצוין כי כשבועיים לאחר מתקפת הפתע של חמאס, בה נטבחו יותר מ-1,400 ישראלים, אמר בוקר בריאיון ל-103FM כי "כרגע, אני לא רואה את עצמי חוזר לגור שם. באמת. זה כל כך טרי, אני שומע את הסיפורים, רואה את החברים, אז בשלב הזה מאוד קשה לי לחשוב".

באותו ריאיון הוא הבהיר: "זה בסוף תלוי מה יהיה כאן ביום שאחרי. אם באמת, כמו שנתניהו ושר הביטחון גלנט מבטיחים, חמאס ינוקה ויושמד כל ארגון טרור ברצועה - זה כבר עולם אחר. נצטרך לחכות ולראות מה יהיה ביום שאחרי".

הפרות חוזרות ונשנות

אזהרתו של בוקר מגיעה ברקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. אתמול חיסל צה"ל מחבלים חמושים שחצו את קו ההגנה הקדמי במרחב אל קציר והתקרבו לכוחותינו. בימים האחרונים ממשיכים כוחות צה"ל לאתר ולתפוס כמויות נרחבות של אמצעי לחימה במרחבי דרום לבנון.

במקביל, מתקיימים מחר (חמישי) שיחות בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון, בניסיון להפוך את הפסקת האש להסכם מדיני בר-קיימא. השגריר הישראלי ד"ר יחיאל לייטר צפוי להעלות דרישות נוקשות שיבטיחו את ביטחון ישראל לטווח ארוך.