אלמוג בוקר (נולד ב-9 בדצמבר 1978, בן 47) הוא עיתונאי ישראלי, כתב ופרשן הדרום בחדשות 12 ומגיש תוכנית "אולפן שישי". נשוי לעו"ד אילת אלון-בוקר, אב לשלושה ילדים - שני בנים ובת, ומתגורר בזיקים שבעוטף עזה. בוקר נולד וגדל בבאר שבע, שירת בחיל השריון וסיים תואר ראשון בתקשורת במכללה האקדמית ספיר.

בספטמבר 2024 החל בוקר את תפקידו החדש בחדשות 12 כפרשן וכתב הדרום, לאחר 17 שנות עבודה בחדשות 13. המעבר בין הערוצים סימן פרק חדש בקריירה העיתונאית שלו, כשהוא ממשיך להתמקד בסיקור האזור הדרומי והעורף בעוטף עזה, נושאים שהפכו למומחיותו המרכזית לאורך השנים.

הקריירה העיתונאית של בוקר החלה ב-2003 בעיתון "זמן הנגב" מרשת מקומוני "מעריב", שם שימש כתב מוניציפלי וכתב חדשות באזור הדרום. ב-2005 עבר לתחנת הרדיו "רדיו דרום" כמנהל מחלקת החדשות, וב-2007 הצטרף ל"חדשות 10" (לימים חדשות 13) ככתב בדרום. במהלך השנים סיקר את העורף בעוטף עזה במבצעים צבאיים מרכזיים כולל מבצע עופרת יצוקה, מבצע עמוד ענן ומבצע צוק איתן.

ב-2015 העלה בוקר סדרת כתבות תחקיר בשם "נטושים בעוטף" וסדרת כתבות "הפריפריה – מסע בחצר הזנוחה של ישראל בנגב ובגליל", שהתמקדו בנושאים חברתיים ובעיות הפריפריה הישראלית. עבודות אלו ביססו את מעמדו כעיתונאי המתמחה בנושאי הדרום והעורף.

בשנת 2020 החל בוקר להגיש תוכניות חדשות בחדשות 13, תחילה את "חדשות 16:00" שהפכה ל"חדשות היום" בשעה 15:00. באפריל 2024 החל להגיש את התוכנית "אלמוג בשש" בערוץ 13 בימי ראשון עד חמישי. במקביל הגיש את "אלמוג בשישי", תוכנית אקטואליה שבועית שהחלה כמשדר מיוחד בתקופת מגפת הקורונה והפכה לתוכנית קבועה המבקרת את אירועי השבוע.

מיקומו הגיאוגרפי של בוקר בזיקים, ישוב בעוטף עזה, מעניק לו פרספקטיבה ייחודית על האירועים הביטחוניים והחברתיים באזור. הוא חווה באופן אישי את המציאות שעליה הוא מדווח, מה שמוסיף עומק ואותנטיות לסיקורים שלו. בן דודו הוא העיתונאי רן בוקר.

בפברואר 2025 קיבל בוקר את אות גיבורי החברה הישראלית מאת המועצה הציונית בישראל, הוקרה על תרומתו לעיתונות הישראלית ולסיקור האזור הדרומי. ביום העצמאות ה-77 הנחה יחד עם מגי טביבי את טקס פרס ישראל, אירוע לאומי מרכזי המכבד הישגים מצטיינים בתרבות, מדע וחברה.