התרעת צבע אדום בכפר עזה התבררה כזיהוי שגוי

אזעקת צבע אדום הופעלה היום (שלישי) במרחב כפר עזה, בעקבות זיהוי מטרה חשודה על ידי מערכות ההגנה האווירית. תושבי הקיבוץ נדרשו להיכנס למרחבים המוגנים בהתאם לנהלים, אך דובר צה"ל עדכן זמן קצר לאחר מכן כי מדובר בזיהוי שווא.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מערכות הזיהוי איתרו מטרה חשודה שהפעילה את מערכת ההתרעה באופן אוטומטי. בהתאם לנהלים, הופעלה אזעקת צבע אדום במרחב כפר עזה והתושבים נכנסו למרחבים המוגנים. לאחר בדיקה מקיפה של מערכות ההגנה האווירית, התברר כי לא היה איום ממשי על האזור.

רקע לתמיהה: האם חזרנו לטפטופי הטילים?

האירוע התרחש על רקע דאגה גוברת בקרב תושבי עוטף עזה מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה לשבעה באוקטובר. כפי שדיווחנו בבבלי, בשבועות האחרונים שוגרו עפיפוני תבערה לשדות קיבוץ כיסופים ונחל עוז, דבר שהעלה חששות בקרב התושבים.

בקיבוץ כיסופים הבהירו כי הם רואים בדאגה רבה את חזרת האיומים מעזה. "התגובה להפרחת הבלונים תהיה נחושה ובלתי מתפשרת", נמסר מהנהלת הקיבוץ. התושבים מזהירים מפני חזרה למדיניות ההכלה שאפיינה את השנים שקדמו לטבח שמחת תורה.