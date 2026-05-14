בפנייה דחופה וחריגה שהוגשה הבוקר (חמישי) לבית המשפט העליון, ביקש המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לענייני ציבורי-מינהלי, ד"ר גיל לימון, להגיש הודעת עדכון חסויה קצרה בתיק מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. על פי הבקשה, מדובר במידע "שיש חובה להביאו לידיעת בית המשפט הנכבד".

הבקשה הדחופה הוגשה בעקבות פנייתו של המשנה ליועמ"שית ליועץ המשפטי של הגוף בו מוצב כיום תא"ל ג', במטרה לתאם את גביית התצהיר עליה הורה בית המשפט בהחלטתו מיום 12 במאי. במהלך התיאום, נמסר למשנה ליועמ"שית מידע שלטענתו "על-פני הדברים גם הייתה מוטלת חובה על המשיב 5 להביאו בעצמו לידיעת בית המשפט הנכבד במהלך הדיון".

בקשה להגשת מסמך חסוי או דיון בדלתיים סגורות

מטעמי סודיות המידע, ביקש המשנה ליועמ"שית שההודעה שתוגש תהיה חסויה ותועבר בשלב זה רק לבאי כוח המשיבים 1-2 ולבא כוח המשיב 5. לחלופין, הוא ביקש לקיים דיון דחוף בדלתיים סגורות, בנוכחות באי הכוח הרלוונטיים בלבד.

נוכח הדחיפות, ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה, עותקים של ההודעה החסויה הועברו למזכירה הראשית של בית המשפט במעטפה סגורה. הבקשה הוגשה ללא קבלת עמדות הצדדים מראש, והועברה במקביל להגשתה לבית המשפט.

"אין לנו טענה כלפי תא"ל ג'"

במסמך הבקשה הודגש במפורש כי "למשיבה 4 אין טענה כלשהי כלפי תא"ל ג', וכל עניינה של הודעת העדכון שמבוקש להגישה הוא במידע שעל האלוף גופמן היה להביא בפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון".

הבקשה החריגה מגיעה על רקע סדרת התפתחויות דרמטיות בתיק מינויו של גופמן. כזכור, בית המשפט דחה השבוע את בקשתו של ראש הממשלה למנוע מהיועצת המשפטית לממשלה להגיש תצהירים בתיק, וקבע כי התצהיר של תא"ל ג' יוגש דרך לשכת היועמ"שית כמקובל.