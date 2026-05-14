נתניהו מעיד: "לא סבלתי מסרטן בלבלב כמו שדווח"

בבית המשפט המחוזי בתל אביב התקיים הבוקר (חמישי) דיון מרכזי בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד עו"ד גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית. במסגרת הדיון, העיד נתניהו על מצבו הבריאותי והכחיש בתוקף את הפרסומים שיוחסו לו.

"מצבי הבריאותי תקין, יש שאומרים מצוין", מסר ראש הממשלה בעדותו. "לא סבלתי בכלל מסרטן בלבלב כמו שדווח באפריל 24, אם היה כך כבר לא הייתי פה". נתניהו תובע מהנתבעים סך של חצי מיליון שקלים בגין פרסומים שקריים לטענתו הקשורים למחלתו.

לדברי ראש הממשלה, כבר ב-29 בדצמבר 2024 טופל בשל הגדלה שפירה של הערמונית. “לקראת סוף 2025, במסגרת בדיקות מעקב, התבקשתי לבצע MRI שבו התגלה כתם קטן בערמונית. בבדיקה נוספת התברר שמדובר בתחילתו של גידול סרטני, בגודל שמונה מילימטרים”, סיפר.

נתניהו הוסיף כי צוות הרופאים הציג בפניו שתי אפשרויות: מעקב או טיפול. "כשאני מזהה סכנה, למדינה או לבריאות האישית שלי, אני פועל להסיר אותה. כך עשיתי", אמר. לדבריו, עבר חמישה טיפולי קרינה בינואר-פברואר 2026, ולאחריהם בדיקות הראו כי הגידול הוסר לחלוטין. "הבדיקה סקרה את כל הגוף ולא נמצא אף תא סרטני. זה חוסל - וזה סוף הסיפור", הדגיש.

עוד ציין ראש הממשלה כי הותקן בגופו קוצב לב, אך לדבריו הוא "לא הופעל אף פעם מאז ההתקנה". הוא הוסיף כי מצבו הפיזי "הלך והשתפר לפי כל המדדים".

השופט מזרחי: על נתניהו למסור את תיקו הרפואי

בשבוע שעבר קבע השופט מנחם מזרחי כי על ראש הממשלה למסור את תיקו הרפואי העדכני במעטפה סגורה ומאובטחת ישירות לבית המשפט. ההחלטה החריגה כללה דרישה מפורשת להתייחסות למסמך מקורי המלמד על מועד גילוי סרטן הערמונית.

התיק יועבר לעיונו הבלעדי של השופט בשלב זה, ללא חשיפה לנתבעים, ועליו להיות מלווה במכתב חתום מד"ר צבי הרמן ברקוביץ', רופאו האישי של נתניהו, המאשר כי מדובר בתיק המלא והעדכני.