מדגם מפתיע שפורסם בערוץ 'המצודה', ערוץ חדשות ליכודי לא רשמי, מעורר תהיות בזירה הפוליטית. במסגרת המדגם, שהוצג לגולשים לצורך בחירת מועמדים לשריון בליכוד, מופיע באופן בולט שמו של יו"ר כחול לבן בני גנץ - לצד מועמדים אחרים מהזירה הפוליטית והציבוריטת.

השאלה שהוצגה לגולשים עסקה במי לדעתם ראש הממשלה נתניהו צריך לשריין במפלגת הליכוד. הופעתו של גנץ ברשימה מעוררת שאלות האם מדובר בניסוי בלון פוליטי, או אולי רמז למהלך עתידי אפשרי.

רקע: המשבר בכחול לבן

המדגם מגיע על רקע גל עזיבות שפוקד את מפלגת כחול לבן בשבועות האחרונים. לאחר הודעות הפרישה של איתן גינזבורג וחילי טרופר, הודיע גם שלומי יחיאב, ראש מטה השטח של המפלגה במשך ארבע שנים, על סיום תפקידו.

גנץ עצמו ניסה לשדר מסר של יציבות בישיבת הסיעה, כאשר מסר כי "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים, שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית - ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים".