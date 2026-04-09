יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
למרות שבמשך שנים ראש הממשלה נתניהו התנגד לחוק, שהוצע על ידי השר לשעבר ליברמן, הערב הוא תמך בחוק של סיעת עוצמה יהודית, שעבר כעת בקריאה שניה ושלישית, לקול קריאות המחאה של חלקים באופוזיציה (חדשות, פוליטי)
אחרי מרוץ האשמות הדדי על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה | יאיר לפיד אמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה" (פוליטי)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים לפני זמן קצר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד האשמה חמורה נגד ראש הממשלה נתניהו והוא טען: "נתניהו זייף פרוטוקולים ודורש לדון בפתיחת חקירה פלילית בעניין מסמך נתניהו" | גנץ אמר: "אנחנו צופים בנתניהו והיפוכו - כשהוא רוצה הוא הסטייט וכשלא נוח – זה דיפ סטייט (חדשות)
ברקע ההתעצמות הנמשכת של חמאס ברצועה וההבנה כי ארגון הטרור לעולם לא יתפרק מנשקו, היום הצהיר חבר הכנסת בני גנץ כי "הגיע הזמן לעבור את הקו הצהוב" - למרות הפטרונות האמריקנית על תוכנית 20 השלבים | הדברים המלאים (פוליטי)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
שני ראשי הסיעות הגדולות - יאיר לפיד וגנץ, תקפו היום בחריפות את הניסיון לחוקק חוק שיסדיר את מעמד בני הישיבות | גנץ אמר: ״הממשלה עוסקת בחיסול צבא העם במקום בחיסול חמאס. אני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית, רבים מהם מתנגדים לחוק הגיוס״ | לפיד: "חוק ההשתמטות לא יעבור אנחנו נעצור אותו ויהיה פה חוק גיוס אמיתי" (חדשות, פוליטי)
יו״ר כחול לבן בני גנץ הציג שינוי כיוון פוליטי: "הגיע הזמן לזנוח את ׳רק לא ביבי׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳" | בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, גנץ הבהיר כי לאחר טבח השבעה באוקטובר הדבר אינו אפשרי | בנוסף מתח ביקורת על יאיר לפיד ונפתלי בנט (בכנסת)
יוזם החוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית ח"כ אריאל קלנר, עלה לדוכן כדי להציג את החוק לפני ההצבעה, חברי הכנסת של אופוזיציה ומשפחות שכולות שהגיעו למשכן - הפנו את הגב לקלנר, ח"כים מהאופוזיציה הוצאו החוצה (חדשות כנסת)
לאחר שדווח כי ראש הממשלה יעמוד בראש צוות השרים שייתן את המנדט להקמת ועדת חקירה, תקף חבר הכנסת בני גנץ: "קידום ועדות קישוט פוליטיות למחדל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה הוא קודם כל פגיעה בביטחון, אבל גם בושה גדולה" (חדשות)
השותפים לשעבר בני גנץ וגדי איינקוט, התעמתו הערב לאחר שהאחרון רמז בראיון הערב כי הוא תומך בהקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מהלך שיכל להוות פתרון במקרה שגוש השמאל לא יצליח להגיע ל-61 המנדטים הדרושים בבחירות (פוליטי)
החלטת מנהיגי 'דגל התורה' להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית - מ'אגודת ישראל' ועד נפתלי בנט (פוליטי)