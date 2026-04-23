המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא צובר תאוצה, כאשר סיעת כחול לבן הודיעה על הצטרפותה לתמיכה במועמדותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההחלטה מגיעה לאחר שח"כ אלי דלל מהליכוד החל להוביל את מסמך התמיכה במועמד, ובסך הכול כבר 10 חברי כנסת מהקואליציה הביעו תמיכה במינויו.

השופט אלרון, שסיים לאחרונה את כהונתו בת שמונה השנים בבית המשפט העליון, נתפס כמועמד המוביל לתפקיד במקומו של מתניהו אנגלמן שמסיים בקרוב את כהונתו בת שבע השנים. על פי הדיווחים, בקואליציה שוקלים אף להקדים את הליך בחירת מבקר המדינה בשל החשש שהכנסת תתפזר וישראל תלך לבחירות. יצוין כי מבקר המדינה נבחר בבחירות חשאיות במליאת הכנסת, אך למועמד שזוכה לתמיכת הקואליציה קיים סיכוי גבוה משמעותית להיבחר לתפקיד. התמיכה הרחבה שמקבל אלרון מחברי כנסת בקואליציה מעמידה אותו במעמד של מועמד מוביל בשלב זה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הכריז באופן רשמי על מועמד מטעמו, אך על פי הדיווחים הוא פועל לקדם את מועמדותו של עו"ד מיכאל ראבלו. ראבלו, שמייצג את הממשלה בעתירות בבג"ץ בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, נתפס כמועמד הקרוב לראש הממשלה.

אף שבמבט ראשון מינויו של אלרון לתפקיד מבקר המדינה עשוי להיראות כוויתור על תפקידים מרכזיים אחרים - ובהם חברות בוועדות מינויים רבות - בפועל, רוב הוועדות הללו ממונות בהסכמה בין שר המשפטים ירב לוין לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. הסכמה כזו אינה קיימת כעת, ומערכת היחסים המורכבת בין אלרון לבין נשיא העליון אינה מאפשרת את מינויו לתפקידים אלה.

כזכור, השופט אלרון התמודד מול השופט יצחק עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, והפסיד בהצבעה. מאז, מערכת היחסים בין השניים נותרה מורכבת, דבר שמשפיע על האפשרויות העומדות בפני אלרון במערכת המשפט.

בהקשר זה, יצוין כי בממשלה דנו בעבר גם באפשרות למנות את השופט אלרון לראשות ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את המחדלים שהובילו לטבח בשמחת תורה. שם נוסף שעלה כאופציה היה השופט בדימוס אשר קולה, נציב תלונות הציבור על שופטים. אולם דוברות בתי המשפט מסרה אז כי השופט בדימוס אלרון נמצא בתקופת שלושת חודשי כתיבת פסקי דין ועד יומו האחרון בבית המשפט לא יעסוק בשום דבר זולת משפט.

המרוץ לתפקיד מבקר המדינה צפוי להימשך בשבועות הקרובים, כאשר הכרעה סופית תתקבל במליאת הכנסת בבחירות חשאיות.