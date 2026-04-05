אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)
בקושי עברו ימי השבעה מאז מותה של מרים פיירברג, ובנתניה התחילו כבר להריץ את שמות מועמדים לראשות העירייה | ח"כ אלי דלל החליט לרוץ לראשות, מול אבי סלמה יו"ר האופוזיציה בעיר ומי שזוכה לתמיכה חשובה בעיר | הבחירות צפויות להתקיים תוך שישים יום, אלא אם יתרחשו שינויים בנוגע לתאריך הסופי |כל הפרטים (מוניציפלי, פוליטי)