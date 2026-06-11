חקירתו של החשוד ברצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק, לפני כשלושה שבועות, שבו נרצח אברך מול בנו הקטן - הסתיימה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת כתב אישום בעניינו, שצפוי להיות מוגש בימים הקרובים.

היום (חמישי) מפרסמת המשטרה פרטים חדשים שמתבררים מהחקירה, לצד תיעודים חדשים - מהרגעים והשעות שאחרי הרצח, ובין היתר מסע הבריחה של החשוד, שסובל לפי ההערכות מעבר נפשי מאתגר.

הרצח המזעזע התרחש בתאריך 20.5.26, בשעות הצהריים. באותו יום התקבל דיווח במוקד המשטרה על גבר שנדקר במתחם כולל חזון איש ברחוב האר"י בבני ברק, כאשר החשוד נמלט מהמקום.

הקורבן, בן 52 תושב בני ברק, פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים.

החשוד, בן 45, דר רחוב, נעצר לחקירה שעות אחרי האירוע - בתום מצוד אחריו. הוא נמצא בעיר בית שמש, לאחר שנמלט אליה. שם הוא נעצר לחקירה נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת.

מחקירת היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן עלה כי החשוד הגיע למתחם הכולל, פגש בקורבן והתנפל עליו באופן פתאומי וללא כל התראה, לעיני בנו בן ה-13. על פי החשד, החשוד דקר את הקורבן מספר פעמים וגרם לפציעתו האנושה, ולאחר מכן נמלט מהמקום. בהמשך נקבע מותו של הקורבן בבית החולים.

עוד עלה מהחקירה כי החשוד והקורבן נהגו להתפלל באותו מתחם, וביניהם התגלע בעבר ויכוח על פרשנות בענייני דת. מעדויות שנגבו עלה כי החשוד אף איים בעבר על המנוח כי יהרוג אותו, אולם במשטרה לא התקבלו תלונות בנושא.

באמצעות פעולות חקירה מהירות ובדיקת מצלמות אבטחה, הצליחו החוקרים להתחקות אחר החשוד ומסלול בריחתו. מהחקירה עולה כי החשוד נמלט רגלית ברחובות בני ברק, כשהוא מחביא בז'קט שלו כפפה מגואלת בדם ואת הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע המעשה והשליך אותם במבנה נטוש בבני ברק.

עם סיום החקירה אתמול הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע, ומעצרו הוארך בחמישה ימים, עד ליום 14.6.26. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.